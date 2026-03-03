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  • Z parku na ulicu
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  • Z parku na ulicu
  • Z parku na ulicu
  • Z parku na ulicu
  • Z parku na ulicu
  • Z parku na ulicu
  • Z parku na ulicu
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  • Z parku na ulicu
  • Z parku na ulicu
  • Z parku na ulicu
  • Z parku na ulicu
  • Z parku na ulicu

Tento produkt už nie je dostupný

Športové slúchadlá do uší s mikrofónom

TAA1105BK/00

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna
Z parku na ulicu
Dostaňte sa do toku s potu odolnými slúchadlami, ktoré zosúladia vaše pohyby s čistým zvukom a povzbudzujúcimi basmi. Flexibilné uchytenie na ucho zachová slúchadlá na ušiach a 1,2 m kábel má dokonalú dĺžku pre telefón vo vrecku.
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Z parku na ulicu

  • 15 mm budiče pre čistý zvuk

  • svorka na ucho na bezpečné upevnenie

  • Kábel s dĺžkou 1,2 m

  • IPX2, odolné voči potu

Slúchadlá, ktoré vám zostanú v ušiach pri každom pohybe

Ohybné tvarované svorky na ucho vám umožnia nastaviť tieto ľahké slúchadlá pre komfortné uchopenie, ktoré je úplne bezpečné. Budete sa môcť hýbať bez toho, aby ste sa báli, že vám slúchadlá v tomto kritickom okamihu vypadnú.

Čistý zvuk, úderné basy

Dokonale vyladené 15 mm neodýmiové budiče sa postarajú o čistý zvuk a basové prieduchy zdokonalia výkon basov. Slúchadlá do uší sadnú pohodlne do ucha bez toho, aby sa vrezávali do ušného kanálika.

Jednoduché ovládanie pre hudbu aj hovory

Vychutnajte si každú minútu svojich obľúbených zoznamov skladieb, či už počas behu na prechádzke alebo v parku. Zabudované diaľkové ovládanie vám umožní ovládať zoznam skladieb, prebudiť hlasového asistenta telefónu a prijímať hovory bez toho, aby vám niečo ušlo.

Technické špecifikácie

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