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TAA1105WT/00
15 mm budiče pre čistý zvuk
svorka na ucho na bezpečné upevnenie
Kábel s dĺžkou 1,2 m
IPX2, odolné voči potu
Ohybné tvarované svorky na ucho vám umožnia nastaviť tieto ľahké slúchadlá pre komfortné uchopenie, ktoré je úplne bezpečné. Budete sa môcť hýbať bez toho, aby ste sa báli, že vám slúchadlá v tomto kritickom okamihu vypadnú.
Dokonale vyladené 15 mm neodýmiové budiče sa postarajú o čistý zvuk a basové prieduchy zdokonalia výkon basov. Slúchadlá do uší sadnú pohodlne do ucha bez toho, aby sa vrezávali do ušného kanálika.
Vychutnajte si každú minútu svojich obľúbených zoznamov skladieb, či už počas behu na prechádzke alebo v parku. Zabudované diaľkové ovládanie vám umožní ovládať zoznam skladieb, prebudiť hlasového asistenta telefónu a prijímať hovory bez toho, aby vám niečo ušlo.
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