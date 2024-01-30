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  • Počujte čisté zvuky
  • Počujte čisté zvuky
  • Počujte čisté zvuky
  • Počujte čisté zvuky
  • Počujte čisté zvuky
  • Počujte čisté zvuky
  • Počujte čisté zvuky
  • Počujte čisté zvuky
  • Počujte čisté zvuky
  • Počujte čisté zvuky
  • Počujte čisté zvuky
  • Počujte čisté zvuky
  • Počujte čisté zvuky
  • Počujte čisté zvuky
  • Počujte čisté zvuky
  • Počujte čisté zvuky

Skutočne bezdrôtové slúchadlá

TAT1108BK/00

4.7
| (9) Recenzie | 86% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Biela
Biela
Modré
Modré
Čierna
Čierna
Čierna
Čierna
Počujte čisté zvuky
Počujte dobre skladby a hovory. Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá využívajú 6 mm budiče na bohatý zvuk, silné basy a mikrofón s umelou inteligenciou na zreteľné hovory. S odolnosťou voči striekajúcej vode a potu podľa IPX4 a vreckovým puzdrom na nabíjanie až na 15 hodín prehrávania.
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Počujte čisté zvuky

  • Jasná kvalita hovoru

  • 6 mm meniče pre silné basy

  • Ergonomický dizajn na pohodlné použitie

  • IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode

Žiadny strach. Až do 15 hodín prehrávania s puzdrom

Nezáleží na tom, ako dlhý je váš deň, tieto slúchadlá sa o vás postarajú. Získate 5 hodín prehrávania a ďalších 10 hodín vďaka praktickému vreckovému nabíjaciemu puzdru.

Prispôsobené 6 mm meniče pre skvelý zvuk a silné basy

Počujte svoje zvuky tak, ako mali byť počuté. Tieto slúchadlá používajú 6 mm dynamické meniče s prispôsobenou konštrukciou, aby vám priniesli skutočný zážitok z počúvania. Veľká kapacita meničov zvyšuje dynamiku a basy, takže vám nikdy neunikne žiadny rytmus.

Mikrofón s umelou inteligenciou pre čistú kvalitu hovoru

Nenechajte sa rušiť zvukmi z okolitého sveta. Tieto slúchadlá sú vybavené mikrofónom s umelou inteligenciou, ktorý využíva pokročilý algoritmus umelej inteligencie na filtrovanie hluku, ktorý nechcete počuť, a zabezpečuje čistú kvalitu hovoru. Zakaždým sa budete navzájom zreteľne počuť.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.7

z 5

9

Recenzie

86%

Odporúča tento produkt

3
2
1

30/01/2024

Česká republika

Česká republika

Vyrobek hraje skvele.

Jako musim napsat,ze mne mile prekvapili zyhle sluchatka,hudebni podani za malou cenu je uplne skvely a pokud potrebuje nekdo sluchatka za male penize,tak radeji tyhle nez jakykoliv no name.Sluchatka pri vyssim vykonu nezkresluji zvuk a hraji ciste a dynamicky.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1108BK Pravá bezdrátová sluchátka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1108BK Pravá bezdrátová sluchátka

28/11/2025

Polska

Polska

Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

09/07/2025

Polska

Polska

Overený kupujúci

działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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