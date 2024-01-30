TAT1108WT/00
Jasná kvalita hovoru
6 mm meniče pre silné basy
Ergonomický dizajn na pohodlné použitie
IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode
Nezáleží na tom, ako dlhý je váš deň, tieto slúchadlá sa o vás postarajú. Získate 5 hodín prehrávania a ďalších 10 hodín vďaka praktickému vreckovému nabíjaciemu puzdru.
Počujte svoje zvuky tak, ako mali byť počuté. Tieto slúchadlá používajú 6 mm dynamické meniče s prispôsobenou konštrukciou, aby vám priniesli skutočný zážitok z počúvania. Veľká kapacita meničov zvyšuje dynamiku a basy, takže vám nikdy neunikne žiadny rytmus.
Nenechajte sa rušiť zvukmi z okolitého sveta. Tieto slúchadlá sú vybavené mikrofónom s umelou inteligenciou, ktorý využíva pokročilý algoritmus umelej inteligencie na filtrovanie hluku, ktorý nechcete počuť, a zabezpečuje čistú kvalitu hovoru. Zakaždým sa budete navzájom zreteľne počuť.
4.7
z 5
9
Recenzie
86%
Odporúča tento produkt
Time30
30/01/2024
Česká republika
Vyrobek hraje skvele.
Jako musim napsat,ze mne mile prekvapili zyhle sluchatka,hudebni podani za malou cenu je uplne skvely a pokud potrebuje nekdo sluchatka za male penize,tak radeji tyhle nez jakykoliv no name.Sluchatka pri vyssim vykonu nezkresluji zvuk a hraji ciste a dynamicky.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1108BK Pravá bezdrátová sluchátka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1108BK Pravá bezdrátová sluchátka
Kolobrzeg321
28/11/2025
Polska
Bardzo fajne słuchawki jak za tą cenę,dźwięk czysty i przyjemny,bas też bardzo miło gra. Akurat weszła na nie promka w Media Expert za 69zl. Bardzo polecam
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
pajur
09/07/2025
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
działają jakby były z dużo wyższego przedziału cenowego
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1108BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.