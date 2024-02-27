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Skutočne bezdrôtové slúchadlá

TAT1138BK/00

3.5

| (4) Recenzie

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Čierna
Čierna

Počujte čisté zvuky

Počujte dokonalé zvuky. Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá využívajú 13 mm budiče na svieži zvuk, úderné basy a mikrofón s umelou inteligenciou na zreteľné hovory. S odolnosťou voči striekajúcej vode a potu podľa IPX4 a vreckovým puzdrom na nabíjanie až na 15 hodín prehrávania.

Zobraziť všetky výhody

Počujte čisté zvuky

  • Jasná kvalita hovoru

  • 13 mm meniče pre výrazné basy

  • Ergonomický dizajn na pohodlné použitie

  • IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode

Prispôsobené 13 mm meniče pre svieži zvuk a výrazné basy

Počujte zvuky tak, ako mali byť počuté. Tieto slúchadlá používajú 13 mm dynamické meniče s prispôsobenou konštrukciou, ktoré vám prinesú úžasný zážitok z počúvania. Veľká kapacita meničov zvyšuje dynamiku a basy, takže vám nikdy neunikne žiadny rytmus.

Žiadny strach. Až do 15 hodín prehrávania s puzdrom

Nezáleží na tom, ako dlhý je váš deň, tieto slúchadlá sa o vás postarajú. Získate 5 hodín prehrávania a ďalších 10 hodín vďaka praktickému vreckovému nabíjaciemu puzdru.

Mikrofón s umelou inteligenciou pre čistú kvalitu hovoru

Nenechajte sa rušiť zvukmi z okolitého sveta. Tieto slúchadlá sú vybavené mikrofónom s umelou inteligenciou, ktorý využíva pokročilý algoritmus umelej inteligencie na filtrovanie hluku, ktorý nechcete počuť, a zabezpečuje čistú kvalitu hovoru. Zakaždým sa budete navzájom zreteľne počuť.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.5

z 5

4

Recenzie

4
3
1

27/02/2024

Slovensko

Slovensko

Výborné na bežné používanie

Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Dátum použitia 2024-01-27

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Dátum použitia 2024-01-27

11/05/2024

Україна

Україна

Overený kupujúci

норм

Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.

Výhody

гарний звук, ергономіка, тривалість використання

Nevýhody

відсутність індикації заряду на кейсі.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Dátum použitia 2023-04-11

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Dátum použitia 2023-04-11

15/04/2026

Україна

Україна

Overený kupujúci

Не завжди правильно відключаються і заряджаються

Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Dátum použitia 2025-04-15

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1138BK Справжні бездротові навушники

Dátum použitia 2025-04-15

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