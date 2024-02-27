TAT1138BK/00
Počujte čisté zvuky
Počujte dokonalé zvuky. Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá využívajú 13 mm budiče na svieži zvuk, úderné basy a mikrofón s umelou inteligenciou na zreteľné hovory. S odolnosťou voči striekajúcej vode a potu podľa IPX4 a vreckovým puzdrom na nabíjanie až na 15 hodín prehrávania.
Jasná kvalita hovoru
13 mm meniče pre výrazné basy
Ergonomický dizajn na pohodlné použitie
IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode
Počujte zvuky tak, ako mali byť počuté. Tieto slúchadlá používajú 13 mm dynamické meniče s prispôsobenou konštrukciou, ktoré vám prinesú úžasný zážitok z počúvania. Veľká kapacita meničov zvyšuje dynamiku a basy, takže vám nikdy neunikne žiadny rytmus.
Nezáleží na tom, ako dlhý je váš deň, tieto slúchadlá sa o vás postarajú. Získate 5 hodín prehrávania a ďalších 10 hodín vďaka praktickému vreckovému nabíjaciemu puzdru.
Nenechajte sa rušiť zvukmi z okolitého sveta. Tieto slúchadlá sú vybavené mikrofónom s umelou inteligenciou, ktorý využíva pokročilý algoritmus umelej inteligencie na filtrovanie hluku, ktorý nechcete počuť, a zabezpečuje čistú kvalitu hovoru. Zakaždým sa budete navzájom zreteľne počuť.
3.5
z 5
4
Recenzie
Suco
27/02/2024
Slovensko
Výborné na bežné používanie
Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Dátum použitia 2024-01-27
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Dátum použitia 2024-01-27
demiudg
11/05/2024
Україна
Overený kupujúci
норм
Гарний продукт за свої гроші. Звук хороший, баси соковиті. ергономіка продумана добре. у вусі їх практично не відчуваєш. Батарея тримає 4-5 годин постійного використання. кейса вистачає на 2-3 підзарядки. повністю не можу сказати, бо кейс жодним чином не показує рівень свого заряду )) це, мабуть, єдиний недолік.
Výhody
гарний звук, ергономіка, тривалість використання
Nevýhody
відсутність індикації заряду на кейсі.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Dátum použitia 2023-04-11
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Dátum použitia 2023-04-11
Kojiko
15/04/2026
Україна
Overený kupujúci
Не завжди правильно відключаються і заряджаються
Дуже часто після поверненні навушників у кейс для зарядки і закриття кейсу - навушники залишаються підʼєднаними до телефону. Дуже часто при поверненні навушників у кейс один із навушників не заряджається і коли я беру навушники і починаю слухати музику - виявляється що один миттєво сідає, бо він не заряджався. Така поведінка із зарядкою і не відключення з самого початку
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Dátum použitia 2025-04-15
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1138BK Справжні бездротові навушники
Dátum použitia 2025-04-15
Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.