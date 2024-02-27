TAT1138WT/00
Počujte čisté zvuky
Počujte dokonalé zvuky. Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá využívajú 13 mm budiče na svieži zvuk, úderné basy a mikrofón s umelou inteligenciou na zreteľné hovory. S odolnosťou voči striekajúcej vode a potu podľa IPX4 a vreckovým puzdrom na nabíjanie až na 15 hodín prehrávania.
Jasná kvalita hovoru
13 mm meniče pre výrazné basy
Ergonomický dizajn na pohodlné použitie
IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode
Počujte zvuky tak, ako mali byť počuté. Tieto slúchadlá používajú 13 mm dynamické meniče s prispôsobenou konštrukciou, ktoré vám prinesú úžasný zážitok z počúvania. Veľká kapacita meničov zvyšuje dynamiku a basy, takže vám nikdy neunikne žiadny rytmus.
Nezáleží na tom, ako dlhý je váš deň, tieto slúchadlá sa o vás postarajú. Získate 5 hodín prehrávania a ďalších 10 hodín vďaka praktickému vreckovému nabíjaciemu puzdru.
Nenechajte sa rušiť zvukmi z okolitého sveta. Tieto slúchadlá sú vybavené mikrofónom s umelou inteligenciou, ktorý využíva pokročilý algoritmus umelej inteligencie na filtrovanie hluku, ktorý nechcete počuť, a zabezpečuje čistú kvalitu hovoru. Zakaždým sa budete navzájom zreteľne počuť.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Suco
27/02/2024
Slovensko
Výborné na bežné používanie
Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Dátum použitia 2024-01-27
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Dátum použitia 2024-01-27
Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.