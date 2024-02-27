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Skutočne bezdrôtové slúchadlá

TAT1138BL/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Čierna
Čierna

Počujte čisté zvuky

Počujte dokonalé zvuky. Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá využívajú 13 mm budiče na svieži zvuk, úderné basy a mikrofón s umelou inteligenciou na zreteľné hovory. S odolnosťou voči striekajúcej vode a potu podľa IPX4 a vreckovým puzdrom na nabíjanie až na 15 hodín prehrávania.

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Počujte čisté zvuky

  • Jasná kvalita hovoru

  • 13 mm meniče pre výrazné basy

  • Ergonomický dizajn na pohodlné použitie

  • IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode

Prispôsobené 13 mm meniče pre svieži zvuk a výrazné basy

Počujte zvuky tak, ako mali byť počuté. Tieto slúchadlá používajú 13 mm dynamické meniče s prispôsobenou konštrukciou, ktoré vám prinesú úžasný zážitok z počúvania. Veľká kapacita meničov zvyšuje dynamiku a basy, takže vám nikdy neunikne žiadny rytmus.

Žiadny strach. Až do 15 hodín prehrávania s puzdrom

Nezáleží na tom, ako dlhý je váš deň, tieto slúchadlá sa o vás postarajú. Získate 5 hodín prehrávania a ďalších 10 hodín vďaka praktickému vreckovému nabíjaciemu puzdru.

Mikrofón s umelou inteligenciou pre čistú kvalitu hovoru

Nenechajte sa rušiť zvukmi z okolitého sveta. Tieto slúchadlá sú vybavené mikrofónom s umelou inteligenciou, ktorý využíva pokročilý algoritmus umelej inteligencie na filtrovanie hluku, ktorý nechcete počuť, a zabezpečuje čistú kvalitu hovoru. Zakaždým sa budete navzájom zreteľne počuť.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

27/02/2024

Slovensko

Slovensko

Výborné na bežné používanie

Ergonómia Výdrž batérie Cena - výkon Čistý zvuk Jeden ovládací prvok

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Dátum použitia 2024-01-27

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT1138BK Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Dátum použitia 2024-01-27

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.