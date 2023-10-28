Tento produkt už nie je dostupný
TAT8506BK/00
Profesionálne potláčanie hluku
Potlačenie zvuku vetra a šumu
Sofistikovaný dizajn
Univerzálny tvar
Dôraz na zvuk, ktorý chcete počuť. Hybridné potlačenie hluku využíva viacero mikrofónov a pokročilé spracovanie zvuku na odfiltrovanie vonkajšieho hluku. Dotykom na slúchadlo môžete aktivovať režim prehľadu a prostredníctvom aplikácie pre slúchadlá Philips regulovať potlačenie zvuku vetra.
Či už počúvate skladbu alebo podcast, dokonale vyladené budiče s veľkosťou 13 mm vám zaistia bohaté basy a senzačnú čistotu. Ak vytiahnete slúchadlo z ucha, zvuk sa pozastaví. Automaticky sa vyberie najlepší kodek pre vaše zariadenie so systémom iOS alebo Android. Môžete si vychutnať prvotriedny zvuk bez ohľadu na použitú streamovaciu službu.
Kruhový tvar týchto slúchadiel je skutočne pozoruhodný, pričom si môžete vybrať medzi tmavým a svetlým prevedením, aby ladilo s vaším štýlom. Vďaka šiestim veľkostiam silikónových krytov na špičky a extra pene Comply vám budú slúchadlá bezpečne a pohodlne sedieť.
Ocenenia
4.0
z 5
4
Recenzie
Audiofil34
28/10/2023
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Świetne słuchawki, godne polecenia.
Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
Výhody
Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.
Nevýhody
Brak
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
AndFil
26/06/2023
Polska
Super i bardzo polecam
Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam
Výhody
Super dźwięk i super jakość
Nevýhody
Brak
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Odlične ANC slušalke
Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.
Výhody
Design
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke