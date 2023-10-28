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Tento produkt už nie je dostupný

Skutočne bezdrôtové slúchadlá

TAT8506BK/00

4
| (4) Recenzie

1 Ocenenie

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna
Ponorte sa štýlovo
Udrite na správnu strunu so skutočne bezdrôtovými slúchadlami do uší, ktoré znejú rovnako dobre, ako vyzerajú. Profesionálne potláčanie hluku zablokuje vonkajšie zvuky, aby ste sa mohli ponoriť do podcastov či zoznamov skladieb. Telefonujete vonku? Bude vám dobre rozumieť, aj keď fúka.
Zobraziť všetky výhody

Ponorte sa štýlovo

  • Profesionálne potláčanie hluku

  • Potlačenie zvuku vetra a šumu

  • Sofistikovaný dizajn

  • Univerzálny tvar

Dôraz presne na to, čo potrebujete. Profesionálne potláčanie hluku

Dôraz presne na to, čo potrebujete. Profesionálne potláčanie hluku

Dôraz na zvuk, ktorý chcete počuť. Hybridné potlačenie hluku využíva viacero mikrofónov a pokročilé spracovanie zvuku na odfiltrovanie vonkajšieho hluku. Dotykom na slúchadlo môžete aktivovať režim prehľadu a prostredníctvom aplikácie pre slúchadlá Philips regulovať potlačenie zvuku vetra.

Detailný zvuk. Bohaté basy

Detailný zvuk. Bohaté basy

Či už počúvate skladbu alebo podcast, dokonale vyladené budiče s veľkosťou 13 mm vám zaistia bohaté basy a senzačnú čistotu. Ak vytiahnete slúchadlo z ucha, zvuk sa pozastaví. Automaticky sa vyberie najlepší kodek pre vaše zariadenie so systémom iOS alebo Android. Môžete si vychutnať prvotriedny zvuk bez ohľadu na použitú streamovaciu službu.

Prepracovaný kruhový dizajn. Dokonale pohodlný tvar

Prepracovaný kruhový dizajn. Dokonale pohodlný tvar

Kruhový tvar týchto slúchadiel je skutočne pozoruhodný, pričom si môžete vybrať medzi tmavým a svetlým prevedením, aby ladilo s vaším štýlom. Vďaka šiestim veľkostiam silikónových krytov na špičky a extra pene Comply vám budú slúchadlá bezpečne a pohodlne sedieť.

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Ocenenia

  • Award image AWARD-3112060

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.0

z 5

4

Recenzie

4
3
2

28/10/2023

Polska

Polska

Overený kupujúci

Świetne słuchawki, godne polecenia.

Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

Výhody

Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.

Nevýhody

Brak

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

26/06/2023

Polska

Polska

Super i bardzo polecam

Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam

Výhody

Super dźwięk i super jakość

Nevýhody

Brak

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične ANC slušalke

Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.

Výhody

Design

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

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