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Tento produkt už nie je dostupný

Skutočne bezdrôtové slúchadlá

TAT8506WT/00

Dostupné v

Biela
Biela
Čierna
Čierna

Ponorte sa štýlovo

Udrite na správnu strunu so skutočne bezdrôtovými slúchadlami do uší, ktoré znejú rovnako dobre, ako vyzerajú. Profesionálne potláčanie hluku zablokuje vonkajšie zvuky, aby ste sa mohli ponoriť do podcastov či zoznamov skladieb. Telefonujete vonku? Bude vám dobre rozumieť, aj keď fúka.

Zobraziť všetky výhody

Ponorte sa štýlovo

  • Profesionálne potláčanie hluku

  • Potlačenie zvuku vetra a šumu

  • Sofistikovaný dizajn

  • Univerzálny tvar

Dôraz presne na to, čo potrebujete. Profesionálne potláčanie hluku

Dôraz presne na to, čo potrebujete. Profesionálne potláčanie hluku

Dôraz na zvuk, ktorý chcete počuť. Hybridné potlačenie hluku využíva viacero mikrofónov a pokročilé spracovanie zvuku na odfiltrovanie vonkajšieho hluku. Dotykom na slúchadlo môžete aktivovať režim prehľadu a prostredníctvom aplikácie pre slúchadlá Philips regulovať potlačenie zvuku vetra.

Detailný zvuk. Bohaté basy

Detailný zvuk. Bohaté basy

Či už počúvate skladbu alebo podcast, dokonale vyladené budiče s veľkosťou 13 mm vám zaistia bohaté basy a senzačnú čistotu. Ak vytiahnete slúchadlo z ucha, zvuk sa pozastaví. Automaticky sa vyberie najlepší kodek pre vaše zariadenie so systémom iOS alebo Android. Môžete si vychutnať prvotriedny zvuk bez ohľadu na použitú streamovaciu službu.

Prepracovaný kruhový dizajn. Dokonale pohodlný tvar

Prepracovaný kruhový dizajn. Dokonale pohodlný tvar

Kruhový tvar týchto slúchadiel je skutočne pozoruhodný, pričom si môžete vybrať medzi tmavým a svetlým prevedením, aby ladilo s vaším štýlom. Vďaka šiestim veľkostiam silikónových krytov na špičky a extra pene Comply vám budú slúchadlá bezpečne a pohodlne sedieť.

Technické špecifikácie

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