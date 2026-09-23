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TAT8506WT/00
Ponorte sa štýlovo
Udrite na správnu strunu so skutočne bezdrôtovými slúchadlami do uší, ktoré znejú rovnako dobre, ako vyzerajú. Profesionálne potláčanie hluku zablokuje vonkajšie zvuky, aby ste sa mohli ponoriť do podcastov či zoznamov skladieb. Telefonujete vonku? Bude vám dobre rozumieť, aj keď fúka.
Profesionálne potláčanie hluku
Potlačenie zvuku vetra a šumu
Sofistikovaný dizajn
Univerzálny tvar
Dôraz na zvuk, ktorý chcete počuť. Hybridné potlačenie hluku využíva viacero mikrofónov a pokročilé spracovanie zvuku na odfiltrovanie vonkajšieho hluku. Dotykom na slúchadlo môžete aktivovať režim prehľadu a prostredníctvom aplikácie pre slúchadlá Philips regulovať potlačenie zvuku vetra.
Či už počúvate skladbu alebo podcast, dokonale vyladené budiče s veľkosťou 13 mm vám zaistia bohaté basy a senzačnú čistotu. Ak vytiahnete slúchadlo z ucha, zvuk sa pozastaví. Automaticky sa vyberie najlepší kodek pre vaše zariadenie so systémom iOS alebo Android. Môžete si vychutnať prvotriedny zvuk bez ohľadu na použitú streamovaciu službu.
Kruhový tvar týchto slúchadiel je skutočne pozoruhodný, pričom si môžete vybrať medzi tmavým a svetlým prevedením, aby ladilo s vaším štýlom. Vďaka šiestim veľkostiam silikónových krytov na špičky a extra pene Comply vám budú slúchadlá bezpečne a pohodlne sedieť.
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