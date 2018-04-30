Tento produkt už nie je dostupný
EP2225/10
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP1221/20
EP0820/00
EP0824/00
EP2232/40
EP5443/90
EP1223/00
Nepriľnavý povrch
Kapacita 120 ml mlieka
Vystačí na 2 kapučína
Vytvára horúcu a studenú penu
Mliečny penič Philips má kapacitu 120 ml mlieka, takže v ňom môžete pripraviť dostatok mliečnej peny na 2 kapučína.
Šľahač a veko peniča mlieka Philips je možné jednoducho umyť v umývačke riadu.
Penič mlieka vám dá slobodu vytvoriť si a vychutnávať rôznorodé horúce i studené kávové nápoje priamo doma – pripravte si latte macchiato, kapučíno alebo dokonalú ľadovú kávu.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Nikola
30/04/2018
Česká republika
Dokonala pena!
Vytvoří dokonalou teplou nebo studenou mléčnou pěnu v několika vteřinách a dokáže také ohřát mléko. Doporucuji!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6502/65 Napěňovač mléka
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6502/65 Napěňovač mléka