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  • Dokonalá mliečna pena k vašej káve
  • Dokonalá mliečna pena k vašej káve
  • Dokonalá mliečna pena k vašej káve
  • Dokonalá mliečna pena k vašej káve
  • Dokonalá mliečna pena k vašej káve
  • Dokonalá mliečna pena k vašej káve
  • Dokonalá mliečna pena k vašej káve
  • Dokonalá mliečna pena k vašej káve
  • Dokonalá mliečna pena k vašej káve
  • Dokonalá mliečna pena k vašej káve
  • Dokonalá mliečna pena k vašej káve
  • Dokonalá mliečna pena k vašej káve
  • Dokonalá mliečna pena k vašej káve
  • Dokonalá mliečna pena k vašej káve

Tento produkt už nie je dostupný

Penič mlieka

CA6502/65

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Dokonalá mliečna pena k vašej káve
Penič mlieka Philips dokáže z horúceho aj studeného mlieka vytvoriť tú najlepšiu penu, akú si môžete priať. Dokonalý spoločník pri príprave všetkých kávových receptov. Tento plne automatický penič mlieka sa mimoriadne jednoducho používa aj čistí!
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Kompatibilné produkty
Séria 2200

Séria 2200
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP2225/10

Philips Series 4300 LatteGo

Philips Series 4300 LatteGo
Automatický kávovar

EP4341/51

Philips Series 4300 LatteGo

Philips Series 4300 LatteGo
Automatický kávovar

EP4343/51

Philips Series 4300 LatteGo

Philips Series 4300 LatteGo
Automatický kávovar

EP4346/71

Séria 1200

Séria 1200
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP1221/20

Espresso kávovar Philips

Espresso kávovar Philips
Panarello 800 | Čierna | 2 kávové nápoje

EP0820/00

Séria 800

Séria 800
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP0824/00

Philips Series 2200 LatteGo

Philips Series 2200 LatteGo
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP2232/40

Philips Series 5400 LatteGo

Philips Series 5400 LatteGo
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP5443/90

Séria 1200

Séria 1200
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP1223/00

Časti vhodné do umývačky pre maximálne pohodlné používanie

Dokonalá mliečna pena k vašej káve

  • Nepriľnavý povrch

  • Kapacita 120 ml mlieka

  • Vystačí na 2 kapučína

  • Vytvára horúcu a studenú penu

Mliečna pena vystačí pre 2 kapučína

Mliečna pena vystačí pre 2 kapučína

Mliečny penič Philips má kapacitu 120 ml mlieka, takže v ňom môžete pripraviť dostatok mliečnej peny na 2 kapučína.

Šľahač a veko umývateľné v umývačke riadu

Šľahač a veko umývateľné v umývačke riadu

Šľahač a veko peniča mlieka Philips je možné jednoducho umyť v umývačke riadu.

Príprava horúcej a studenej mliečnej peny pre rôznorodé kávové nápoje

Príprava horúcej a studenej mliečnej peny pre rôznorodé kávové nápoje

Penič mlieka vám dá slobodu vytvoriť si a vychutnávať rôznorodé horúce i studené kávové nápoje priamo doma – pripravte si latte macchiato, kapučíno alebo dokonalú ľadovú kávu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

30/04/2018

Česká republika

Česká republika

Dokonala pena!

Vytvoří dokonalou teplou nebo studenou mléčnou pěnu v několika vteřinách a dokáže také ohřát mléko. Doporucuji!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6502/65 Napěňovač mléka

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6502/65 Napěňovač mléka

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