Tento produkt už nie je dostupný
Espresso a kapučíno jedným dotykom a presne podľa vašich predstáv
Získajte dokonalé espresso a kapučíno z čerstvých zŕn so 100 % keramickými mlynčekmi a nastavením intenzity, teploty a dĺžky pomocou intuitívneho displeja. Vďaka integrovanej nádobe na mlieko bude vaše horúce kapučíno hotové jediným dotykom.
5 druhov nápojov
Integrovaná karafa na mlieko
Čierna
AquaClean
Výmenou filtra po tom, ako vás na to prístroj upozorní, budete môcť pripraviť až 5 000 šálok* bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň z vášho prístroja, pričom si budete vychutnávať priezračnú a prečistenú vodu.
Vychutnajte si svoju obľúbenú kávu pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja.
Vychutnajte si super krémové kapučíno s dokonalou teplotou tým najjednoduchším možným spôsobom. Stačí naliať mlieko do karafy, pripojiť ju ku kávovaru a vybrať preferovaný nápoj. Či už je to kapučíno alebo napenené mlieko, váš nápoj bude pripravený za niekoľko sekúnd s tokom bez striekania pri ideálnej teplote.
4.9
z 5
11
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
dado
03/11/2018
Slovensko
super
nieje čo dodať vyborný kavovar lahka udržba,vyborna káva ,kapučíno
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3100 EP3550/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3100 EP3550/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Blackdave
22/01/2021
Česká republika
Konečně káva která chutná
Kávovar má spoustu voleb kávy, jak sily tak druhů. Včetně práce s mlékem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3100 EP3550/00 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Dátum použitia 2020-01-22
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3100 EP3550/00 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Dátum použitia 2020-01-22
Dubka
28/05/2020
Česká republika
Výborný kávovar, nejlepší pomocník
Jsme moc spokojeni s tímto kávovarem, jiná káva nám už ani nechutná. Vše dělá, tak jak jsme očekávali, dokonce i předčil očekávání. Opravdu jsme rádi, že ho máme. Káva je skvělá a obsluha celkem jednoduchá.
Výhody
nádoba na mléko a výroba kapučína
Nevýhody
nemá program na latté, ale to nám až tak moc nevadí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3100 EP3550/00 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Dátum použitia 2019-11-28
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3100 EP3550/00 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Dátum použitia 2019-11-28
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.