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  • Standard Product Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Standard Product Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines

Tento produkt už nie je dostupný

Séria 3100Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP3550/00

4.9

| (11) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Espresso a kapučíno jedným dotykom a presne podľa vašich predstáv

Získajte dokonalé espresso a kapučíno z čerstvých zŕn so 100 % keramickými mlynčekmi a nastavením intenzity, teploty a dĺžky pomocou intuitívneho displeja. Vďaka integrovanej nádobe na mlieko bude vaše horúce kapučíno hotové jediným dotykom.

Zobraziť všetky výhody

Vychutnajte si 5 000 šálok* kávy bez odstraňovania vodného kameňa

Espresso a kapučíno jedným dotykom a presne podľa vašich predstáv

  • 5 druhov nápojov

  • Integrovaná karafa na mlieko

  • Čierna

  • AquaClean

Až 5 000 šálok* bez odvápnenia vďaka filtru AquaClean

Až 5 000 šálok* bez odvápnenia vďaka filtru AquaClean

Výmenou filtra po tom, ako vás na to prístroj upozorní, budete môcť pripraviť až 5 000 šálok* bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň z vášho prístroja, pričom si budete vychutnávať priezračnú a prečistenú vodu.

Vychutnajte si rýchlu prípravu 5 druhov kávy vrátane cappuccina

Vychutnajte si rýchlu prípravu 5 druhov kávy vrátane cappuccina

Vychutnajte si svoju obľúbenú kávu pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja.

Príprava kapučína stlačením jedného tlačidla vďaka integrovanej karafe na mlieko

Príprava kapučína stlačením jedného tlačidla vďaka integrovanej karafe na mlieko

Vychutnajte si super krémové kapučíno s dokonalou teplotou tým najjednoduchším možným spôsobom. Stačí naliať mlieko do karafy, pripojiť ju ku kávovaru a vybrať preferovaný nápoj. Či už je to kapučíno alebo napenené mlieko, váš nápoj bude pripravený za niekoľko sekúnd s tokom bez striekania pri ideálnej teplote.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

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4.9

z 5

11

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

03/11/2018

Slovensko

Slovensko

super

nieje čo dodať vyborný kavovar lahka udržba,vyborna káva ,kapučíno

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3100 EP3550/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Séria 3100 EP3550/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

22/01/2021

Česká republika

Česká republika

Konečně káva která chutná

Kávovar má spoustu voleb kávy, jak sily tak druhů. Včetně práce s mlékem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3100 EP3550/00 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Dátum použitia 2020-01-22

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3100 EP3550/00 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Dátum použitia 2020-01-22

28/05/2020

Česká republika

Česká republika

Výborný kávovar, nejlepší pomocník

Jsme moc spokojeni s tímto kávovarem, jiná káva nám už ani nechutná. Vše dělá, tak jak jsme očekávali, dokonce i předčil očekávání. Opravdu jsme rádi, že ho máme. Káva je skvělá a obsluha celkem jednoduchá.

Výhody

nádoba na mléko a výroba kapučína

Nevýhody

nemá program na latté, ale to nám až tak moc nevadí

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3100 EP3550/00 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Dátum použitia 2019-11-28

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Řada 3100 EP3550/00 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Dátum použitia 2019-11-28

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.