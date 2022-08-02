Tento produkt už nie je dostupný
Zachytáva 99,9 % prachu
900 W
4 l
Diaľkové ovládanie
Jedinečne navrhnutá prachová komora maximalizuje kapacitu a prietok vzduchu vďaka vreckám, ktoré sa nezanášajú a umožňujú silný sací výkon až doplna.
Vysokoúčinný 900 W motor dodáva vysoký sací výkon pre výsledky hĺbkového čistenia.
Hubica TriActive+ a vysoký sací výkon sa postarajú o povysávanie 99,9 % jemných čiastočiek prachu*.
Ocenenia
4.6
z 5
38
Recenzie
92%
Odporúča tento produkt
clayman
02/08/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Dobrý výrobek
Pokrok oproti starému vysavači, přece jen vývoj se nezastaví. Vysoká sací síla, zatím jsem plný výkon nevyužil. Hladké koberce se dělají bez problémů, k smyčkovým se hubice přisaje a je třeba snížit výkon a otevřít přisávání. Bohaté příslušenství, výhodou je přidaný turbokartáč. Příjemné je, že používá dnes už univerzální S-bag, takže se nemusí shánět jen originální sáčky.
Výhody
Vysoký výkon, bohaté příslušenství
Nevýhody
Koncovka kabelu při navinutí je až úplně dole na tělese a musí se pro ni "hluboko.".
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač
Driver-C
07/01/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Výborný vysavač
Lehký, výkonný, kvalitně zpacovaný, jednoduché ovladání, kvalitní příslušenství (zejména dobrá hlavní hlavice na koberce a podlahy). Pořídil jsem do rodiny už druhý stejný.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
Já34
14/12/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Výborný vysavač
Vysavač lze použít na všechny povrchy, je velmi výkonný.
Výhody
použití na různé typy podlah, velký sací výkon
Nevýhody
zatím o žádných nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač