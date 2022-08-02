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  • Najvýkonnejší vreckový vysávač od spoločnosti Philips.
  • Najvýkonnejší vreckový vysávač od spoločnosti Philips.
  • Najvýkonnejší vreckový vysávač od spoločnosti Philips.
  • Najvýkonnejší vreckový vysávač od spoločnosti Philips.
  • Najvýkonnejší vreckový vysávač od spoločnosti Philips.
  • Najvýkonnejší vreckový vysávač od spoločnosti Philips.
  • Najvýkonnejší vreckový vysávač od spoločnosti Philips.
  • Najvýkonnejší vreckový vysávač od spoločnosti Philips.
  • Najvýkonnejší vreckový vysávač od spoločnosti Philips.
  • Najvýkonnejší vreckový vysávač od spoločnosti Philips.
  • Najvýkonnejší vreckový vysávač od spoločnosti Philips.
  • Najvýkonnejší vreckový vysávač od spoločnosti Philips.
  • Najvýkonnejší vreckový vysávač od spoločnosti Philips.
  • Najvýkonnejší vreckový vysávač od spoločnosti Philips.

Tento produkt už nie je dostupný

Performer ActiveVreckový vysávač

FC8579/09

4.6
| (38) Recenzie | 92% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Najvýkonnejší vreckový vysávač od spoločnosti Philips.
Vysávač Philips Performer poskytuje špičkový čistiaci výkon s nízkou spotrebou energie. Vďaka antialergickému filtru, ktorý zachytáva 99,9 % škodlivých čiastočiek, bude aj vzduch vášho domova čistý a zdravý.
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Uzavrie > 99,9 % prachu s o 50% dlhším použitím vrecka

Najvýkonnejší vreckový vysávač od spoločnosti Philips.

  • Zachytáva 99,9 % prachu

  • 900 W

  • 4 l

  • Diaľkové ovládanie

Revolučná technológia AirflowMax s vysokým sacím výkonom

Revolučná technológia AirflowMax s vysokým sacím výkonom

Jedinečne navrhnutá prachová komora maximalizuje kapacitu a prietok vzduchu vďaka vreckám, ktoré sa nezanášajú a umožňujú silný sací výkon až doplna.

900 W motor zaistí vysoký sací výkon

900 W motor zaistí vysoký sací výkon

Vysokoúčinný 900 W motor dodáva vysoký sací výkon pre výsledky hĺbkového čistenia.

Zachytáva až 99,9 % prachu* a poskytuje hĺbkové čistenie

Zachytáva až 99,9 % prachu* a poskytuje hĺbkové čistenie

Hubica TriActive+ a vysoký sací výkon sa postarajú o povysávanie 99,9 % jemných čiastočiek prachu*.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

38

Recenzie

92%

Odporúča tento produkt

2

02/08/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Dobrý výrobek

Pokrok oproti starému vysavači, přece jen vývoj se nezastaví. Vysoká sací síla, zatím jsem plný výkon nevyužil. Hladké koberce se dělají bez problémů, k smyčkovým se hubice přisaje a je třeba snížit výkon a otevřít přisávání. Bohaté příslušenství, výhodou je přidaný turbokartáč. Příjemné je, že používá dnes už univerzální S-bag, takže se nemusí shánět jen originální sáčky.

Výhody

Vysoký výkon, bohaté příslušenství

Nevýhody

Koncovka kabelu při navinutí je až úplně dole na tělese a musí se pro ni "hluboko.".

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8579/09 Sáčkový vysavač

07/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výborný vysavač

Lehký, výkonný, kvalitně zpacovaný, jednoduché ovladání, kvalitní příslušenství (zejména dobrá hlavní hlavice na koberce a podlahy). Pořídil jsem do rodiny už druhý stejný.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

14/12/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Výborný vysavač

Vysavač lze použít na všechny povrchy, je velmi výkonný.

Výhody

použití na různé typy podlah, velký sací výkon

Nevýhody

zatím o žádných nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Performer Active FC8575/09 Sáčkový vysavač

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  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky