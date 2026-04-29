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Performer Active Vreckový vysávač

Tento produkt už nie je dostupný

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Performer ActiveVreckový vysávač

FC8579/09

Performer Active Vreckový vysávač

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

EU Declaration of conformity Philips Performer Active Bagged vacuum cleaner FC8579/09 - English (US)

  • PDF súbor, 949.8 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips Performer Active Bagged vacuum cleaner FC8579/09

  • PDF súbor, 364 kB
  • 13 March 2026

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