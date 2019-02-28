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Tento produkt už nie je dostupný

Naparovacia žehlička

GC1433/30

4.5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Jednoduchá a účinná
S pohodlnou naparovacou žehličkou sa žehlenie stane jednoduchým a účinným, pričom kontinuálny výstup pary a nelepivá žehliaca plocha zvyšujú plynulosť kĺzania. Vďaka pohodlnej žehličke tak bude žehlenie oveľa ľahšie.
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Jednotka v žehlení

3 kroky na zjednodušenie žehlenia

Jednoduchá a účinná

  • 2000 W

  • Ochrana proti vodnému kameňu

  • Nelepivá žehliaca plocha

Výkon až 2000 W umožňuje súvislý a silný výstup pary

Výkon až 2000 W umožňuje súvislý a silný výstup pary

Výkon až 2000 W umožňuje súvislý a silný výstup pary.

Kontinuálna para až do 25 g/min na dôkladné vyžehlenie záhybov

Kontinuálna para až do 25 g/min na dôkladné vyžehlenie záhybov

Kontinuálna para až do 25 g/min na dôkladné vyžehlenie záhybov.

Zosilnená para až 90 g pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Zosilnená para až 90 g pre tie najnepoddajnejšie záhyby

Zosilnená para až 90 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Spokojenost s produktem

Pěkný,jednoduchý design, líbí se mi snadné a jednoduché ovládání, žádné zbytečné"čudlíky".

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC1433/30 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC1433/30 Napařovací žehlička

23/11/2017

Česká republika

Česká republika

za málo peněz hodně muziky

žehličku jsme koupili protože nám stará přestala fungovat,zatím jsme sní žehlili parkrát,ale jsme spokojení,nekape sní voda,a na bežné domácí žehlení je výborná..

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC1433/30 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC1433/30 Napařovací žehlička

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