Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
2000 W
Ochrana proti vodnému kameňu
Nelepivá žehliaca plocha
Výkon až 2000 W umožňuje súvislý a silný výstup pary.
Kontinuálna para až do 25 g/min na dôkladné vyžehlenie záhybov.
Zosilnená para až 90 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Ocenenia
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Zuzi1408
28/02/2019
Česká republika
Spokojenost s produktem
Pěkný,jednoduchý design, líbí se mi snadné a jednoduché ovládání, žádné zbytečné"čudlíky".
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC1433/30 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC1433/30 Napařovací žehlička
Karel1210
23/11/2017
Česká republika
za málo peněz hodně muziky
žehličku jsme koupili protože nám stará přestala fungovat,zatím jsme sní žehlili parkrát,ale jsme spokojení,nekape sní voda,a na bežné domácí žehlení je výborná..
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC1433/30 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC1433/30 Napařovací žehlička