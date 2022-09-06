Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Žehliaca plocha vašej žehličky Philips je potiahnutá nelepivou vrstvou, takže dobre kĺže na všetkých tkaninách.
Kontrolka sa vypne, keď sa dosiahne požadovaná teplota žehlenia.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Mihajlo456
06/09/2022
България
Overený kupujúci
Работи чудесно
Ютията е лека и удобна. Загрява бързо и глади добре.
Výhody
лека
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC1480/02 Steam iron
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC1480/02 Steam iron