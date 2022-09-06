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Tento produkt už nie je dostupný

Naparovacia žehlička

GC1480/02

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Jednoduchá, rýchla a účinná
V živote existujú aj omnoho príjemnejšie veci ako domáce práce, takže ich chcete urobiť čo najrýchlejšie. Vďaka jedinečne navrhnutým otvorom na naparovanie a nelepivej žehliacej ploche je táto kvalitná žehlička Philips jednoducho ako stvorená na rýchle žehlenie.
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Jednotka v žehlení

Samočistiaca naparovacia žehlička

Jednoduchá, rýchla a účinná

Nelepivý povrch žehliacej plochy

Nelepivý povrch žehliacej plochy

Žehliaca plocha vašej žehličky Philips je potiahnutá nelepivou vrstvou, takže dobre kĺže na všetkých tkaninách.

Indikácia pripravenosti žehličky

Indikácia pripravenosti žehličky

Kontrolka sa vypne, keď sa dosiahne požadovaná teplota žehlenia.

1200 Watt enables constant high steam output

1200 Watt enables constant high steam output

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

06/09/2022

България

България

Overený kupujúci

Работи чудесно

Ютията е лека и удобна. Загрява бързо и глади добре.

Výhody

лека

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC1480/02 Steam iron

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC1480/02 Steam iron

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