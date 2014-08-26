Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Táto výkonná žehlička sa rýchlo zahreje a zachová si mimoriadne stabilné teploty počas žehlenia, čím zjednoduší dôkladné odstraňovanie záhybov.
Nepretržitá para až do 20 g/min pre lepšie vyžehlenie záhybov.
Kontrolka sa vypne, keď sa dosiahne požadovaná teplota žehlenia.
Ocenenia
5.0
z 5
4
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
ewelc
26/08/2014
Polska
rewelacyjne zelazko
Bardzo szybko prasuje sie tym żelazkiem. Łatwość prowadzenia po ubraniach. Cena bardzo przystępna. Jednym słowem żelazko dla każdej kobiety.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC1490 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC1490 Żelazko parowe
agazajk
26/08/2014
Polska
rewelacyjne zelazko
Bardzo szybko prasuje sie tym żelazkiem. Łatwość prowadzenia po ubraniach. Cena bardzo przystępna. Jednym słowem żelazko dla każdej kobiety.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC1490 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC1490 Żelazko parowe
sweetcandy
15/05/2012
Polska
Idealny dla każdego
Prosta obsługa. Wytrzymały. Estetyczny. Praktyczny. Doskonały pod każdym względem. Jak dla mnie nie ma wad!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC1490 Żelazko parowe
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC1490 Żelazko parowe