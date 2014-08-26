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  • Jednoduchá, rýchla a účinná
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Tento produkt už nie je dostupný

Naparovacia žehlička

GC1490/02

5
| (4) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Jednoduchá, rýchla a účinná
V živote existujú aj omnoho príjemnejšie veci ako domáce práce, takže ich chcete urobiť čo najrýchlejšie. Vďaka jedinečne navrhnutým otvorom na naparovanie a nelepivej žehliacej ploche je táto kvalitná žehlička Philips jednoducho ako stvorená na rýchle žehlenie.
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Jednotka v žehlení

Samočistiaca naparovacia žehlička

Jednoduchá, rýchla a účinná

1400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

1400 wattov umožňuje silný kontinuálny výstup pary

Táto výkonná žehlička sa rýchlo zahreje a zachová si mimoriadne stabilné teploty počas žehlenia, čím zjednoduší dôkladné odstraňovanie záhybov.

Nepretržitá para až do 20 g/min pre lepšie vyžehlenie záhybov

Nepretržitá para až do 20 g/min pre lepšie vyžehlenie záhybov

Nepretržitá para až do 20 g/min pre lepšie vyžehlenie záhybov.

Indikácia pripravenosti žehličky

Indikácia pripravenosti žehličky

Kontrolka sa vypne, keď sa dosiahne požadovaná teplota žehlenia.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

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5.0

z 5

4

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

26/08/2014

Polska

Polska

rewelacyjne zelazko

Bardzo szybko prasuje sie tym żelazkiem. Łatwość prowadzenia po ubraniach. Cena bardzo przystępna. Jednym słowem żelazko dla każdej kobiety.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC1490 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC1490 Żelazko parowe

26/08/2014

Polska

Polska

rewelacyjne zelazko

Bardzo szybko prasuje sie tym żelazkiem. Łatwość prowadzenia po ubraniach. Cena bardzo przystępna. Jednym słowem żelazko dla każdej kobiety.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC1490 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC1490 Żelazko parowe

15/05/2012

Polska

Polska

Idealny dla każdego

Prosta obsługa. Wytrzymały. Estetyczny. Praktyczny. Doskonały pod każdym względem. Jak dla mnie nie ma wad!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC1490 Żelazko parowe

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GC1490 Żelazko parowe

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