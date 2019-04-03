Tento produkt už nie je dostupný
GC2046/20
Jednotka v žehlení
Napar. 35 g/min; Zosilnená para 110 g
Keramická žehliaca plocha
Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu
2200 wattov
Výkon až 2200 W umožňuje neustály silný výstup pary.
Zosiln. para až 110 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Kontinuálny výstup pary až 35 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Ocenenia
1.0
z 5
1
Recenzia
irshik
03/04/2019
Україна
розчарована
шкода, але я розчарована цією праскою. вона погано ковзає. при прасуванні вовни взагалі дуже погано. вже на 1му тижні потекла, а на 2му почала залишати коричневі плями. попередня праска цієї марки пропрацювала 8 років і була чудова. намагалася знайти нову з такою ж підошвою-не знайшла. купила Braun, але вона пропрацювала 2 роки і знов шукала...не пощастило
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2046/20 Парова праска
Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2046/20 Парова праска