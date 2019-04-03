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Tento produkt už nie je dostupný

EasySpeedNaparovacia žehlička

GC2046/20

1
| (1) Recenzia

1 Ocenenie

Rýchle, od začiatku až do konca
Táto žehlička EasySpeed urýchli žehlenie vďaka: trojnásobne presnejšej špičke, rovnomernému rozvádzaniu tepla po žehliacej ploche a súvislému výstupu pary.
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Jednotka v žehlení

3 spôsoby na zrýchlenie žehlenia

Rýchle, od začiatku až do konca

  • Napar. 35 g/min; Zosilnená para 110 g

  • Keramická žehliaca plocha

  • Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu

  • 2200 wattov

Výkon až 2200 W umožňuje neustály silný výstup pary

Výkon až 2200 W umožňuje neustály silný výstup pary

Výkon až 2200 W umožňuje neustály silný výstup pary.

Zosiln. para 110 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosiln. para 110 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosiln. para až 110 g tejto žehličky umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.

Kontinuálny výstup pary až 35 g/min

Kontinuálny výstup pary až 35 g/min

Kontinuálny výstup pary až 35 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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1.0

z 5

1

Recenzia

5
4
3
2

03/04/2019

Україна

Україна

розчарована

шкода, але я розчарована цією праскою. вона погано ковзає. при прасуванні вовни взагалі дуже погано. вже на 1му тижні потекла, а на 2му почала залишати коричневі плями. попередня праска цієї марки пропрацювала 8 років і була чудова. намагалася знайти нову з такою ж підошвою-не знайшла. купила Braun, але вона пропрацювала 2 роки і знов шукала...не пощастило

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2046/20 Парова праска

Táto recenzia bola vytvorená pre EasySpeed GC2046/20 Парова праска

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