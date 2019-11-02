VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
  • Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

Tento produkt už nie je dostupný

PowerLifeNaparovacia žehlička

GC2910/20

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie
Pre skvelé každodenné výsledky potrebujete žehličku, ktorá vás nikdy nesklame. Táto praktická naparovacia žehlička Philips s novou žehliacou plochou SteamGlide, rovnomerným výstupom pary a jednoduchým odstraňovaním vodného kameňa vám za svoju cenu poskytne protihodnotu, ktorá vydrží!
Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Jednotka v žehlení

Žehlička so žehliacou plochou SteamGlide

Vynikajúci výkon pre každodenné používanie

  • Naparovanie 35 g/min;100 g zosil. para

  • Žehliaca plocha SteamGlide

  • Ochrana proti vodnému kameňu

  • 2100 wattov

Silný kontinuálny prúd pary

Silný kontinuálny prúd pary

2100 W vytvára silný kontinuálny prúd pary.

Kontinuálny výstup pary až 35 g/min

Kontinuálny výstup pary až 35 g/min

Kontinuálny výstup pary až 35 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Zosilnená para 100 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnená para 100 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosilnená para až 100 g pre rýchle odstránenie aj tých najodolnejších záhybov.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

02/11/2019

Україна

Україна

Чудова праска

Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2910/02 Парова праска

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2910/02 Парова праска

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky