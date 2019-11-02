Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Naparovanie 35 g/min;100 g zosil. para
Žehliaca plocha SteamGlide
Ochrana proti vodnému kameňu
2100 wattov
2100 W vytvára silný kontinuálny prúd pary.
Kontinuálny výstup pary až 35 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Zosilnená para až 100 g pre rýchle odstránenie aj tých najodolnejších záhybov.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
JustAngel
02/11/2019
Україна
Чудова праска
Користуюся цією праскою вже понад 7 років. Чудово прасує, легка, добре ковзає по тканині.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2910/02 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PowerLife GC2910/02 Парова праска