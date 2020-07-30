Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Naparovanie 45 g/min;180 g zosil. para
Keramická žehliaca plocha
2600 W
Automatické bezpečnostné vypnutie
Systém Drip Stop vašej naparovacej žehličky Philips vám umožní žehliť jemné tkaniny pri nízkych teplotách bez obáv zo škvŕn spôsobených kvapôčkami vody.
Funkcia Calc clean vám umožňuje jednoducho vypláchnuť vašu žehličku Philips, aby sa z nej odstránili čiastočky vodného kameňa. Týmto sa predĺži životnosť vašej žehličky.
Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Ocenenia
4.9
z 5
10
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Alla5149
30/07/2020
Україна
Зручно, швидко, якісно
Дуже зручна у використанні праска. Легко прасувати як малі дитячі речі, так і одяг дорослої людини. Користуюся більше чим пів року. Надіюся, якість не підведе.
Výhody
Відносно недорога, якісна, легка в користуванні
Nevýhody
Вага, можно трошки легшу.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC3584/30 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC3584/30 Парова праска
Sunshine1
19/01/2020
България
Гладенето е вече приятно
Вече гладенето е удоволствие. Супер гладко и лесно се глади.Мощна е
Nevýhody
Няма
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC3584/30 Парна ютия
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC3584/30 Парна ютия
SJV27
12/11/2019
Україна
Чудова правска
Замовляла ще раніше по акції. Користуюся вже досить довго. Все подобається. Гарно прасує, особливо якщо користуватися парою. Жодного накипу ні всередині, ні ззовні. Підошва не царапається. Навіть декілька разів падав з гладильної доски, але все ціле і працює) Також 2 рази спішила на роботу і забула вимкнути, то ж автовимкнення перевірила успішно)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC3584/30 Парова праска
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GC3584/30 Парова праска