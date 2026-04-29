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EcoCare Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

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EcoCareNaparovacia žehlička

GC3721/32

EcoCare Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Inovatívna funkcia naparovacích žehličiek Philips zaručí 100% výkon pri naparovaní, čím umožní účinné vyrovnanie pokrčených miest. Zároveň automaticky ušetrí 20 %* energie, pretože zabráni zbytočnej spotrebe pary.

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  • 31 March 2024

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