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Všetky rady

  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
  • 100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie

Tento produkt už nie je dostupný

EcoCareNaparovacia žehlička

GC3721/32

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie
Inovatívna funkcia naparovacích žehličiek Philips zaručí 100% výkon pri naparovaní, čím umožní účinné vyrovnanie pokrčených miest. Zároveň automaticky ušetrí 20 %* energie, pretože zabráni zbytočnej spotrebe pary.
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Jednotka v žehlení

Deň za dňom ekologickejšie

100 % výkon pri naparovaní, o 20 % menej energie

  • 2400 W

  • 140 g zosilnená para

  • ECO

Zosilnená para až 140 g

Zosilnená para až 140 g

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min

Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc zabraňuje vytváraniu vodného kameňa

Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

26/02/2019

Česká republika

Česká republika

užasný desing a lehkost

s touto žehičkou mužu žehlit jakykoliv material a nic se nepřipálí učinnost páry vynikající a lehkost produktu nenamáhá ruce

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička

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