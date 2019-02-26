Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
2400 W
140 g zosilnená para
ECO
Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.
Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Systém Double Active Calc vo vašej žehličke Philips zabraňuje usadzovaniu vodného kameňa prostredníctvom tabliet a ľahko použiteľnej funkcie na odstraňovanie vodného kameňa.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Kikina81
26/02/2019
Česká republika
užasný desing a lehkost
s touto žehičkou mužu žehlit jakykoliv material a nic se nepřipálí učinnost páry vynikající a lehkost produktu nenamáhá ruce
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička