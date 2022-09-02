Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Napar. 40 g/min; zosilnená para 150 g
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Ochrana proti vodnému kameňu
2400 wattov
Vďaka 2400 W sa naparovacia žehlička Azur Performer Plus rýchlo zohreje a zaručí vysoký výkon pre fantastické výsledky žehlenia.
Kontinuálny výstup pary až 40 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Zosiln. para tejto žehličky až 150 g umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.
Ocenenia
4.7
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
medenca
02/09/2022
България
Overený kupujúci
За мен продуктите с марката Филипс са най-доброто
Изключително съм доволна от продукта.Ютията е много практична, удобна, лека и надеждна.Ползвам я от доста време!
Výhody
качество, гаранция, дизайн, ефективност
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3810/20 Парна ютия
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3810/20 Парна ютия
Вили1972
20/12/2018
България
Отлично
Препорьчвам на потребителите!С удоволствие я ползвувам!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3810/20 Парна ютия
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3810/20 Парна ютия
GOGA61
05/04/2018
Hrvatska
Lakoća peglanja
Pegla koja klizi po površini materijala, dajući dovoljno pare za savršeno peglanje. Ujedno vrhom zalazi u delove odeće peglajući nedostupne delove.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3810/20 Parno glačalo
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3810/20 Parno glačalo