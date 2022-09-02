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Tento produkt už nie je dostupný

Azur PerformerNaparovacia žehlička

GC3810/20

4.7
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Rýchlejšie, jednoduchšie a inteligentnejšie
Naparovacia žehlička Philips Azur Performer spája vysoký výkon a jednoduché použitie. Automatická kontrola naparovania vypúšťa správne množstvo pary na každý druh tkaniny. Vďaka žehliacej ploche SteamGlide Plus bude žehlenie hračkou.
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Jednotka v žehlení

Vďaka inovatívnej kontrole pary a teploty

Rýchlejšie, jednoduchšie a inteligentnejšie

  • Napar. 40 g/min; zosilnená para 150 g

  • Žehliaca plocha SteamGlide Plus

  • Ochrana proti vodnému kameňu

  • 2400 wattov

2400 W na rýchle zahriatie žehličky

2400 W na rýchle zahriatie žehličky

Vďaka 2400 W sa naparovacia žehlička Azur Performer Plus rýchlo zohreje a zaručí vysoký výkon pre fantastické výsledky žehlenia.

Výstup pary až 40 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 40 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 40 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Zosiln. para 150 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosiln. para 150 g na ľahké odstránenie nepoddajných záhybov

Zosiln. para tejto žehličky až 150 g umožní jednoducho vyžehliť dokonca aj tie najnepoddajnejšie záhyby.

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

02/09/2022

България

България

Overený kupujúci

За мен продуктите с марката Филипс са най-доброто

Изключително съм доволна от продукта.Ютията е много практична, удобна, лека и надеждна.Ползвам я от доста време!

Výhody

качество, гаранция, дизайн, ефективност

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3810/20 Парна ютия

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3810/20 Парна ютия

20/12/2018

България

България

Отлично

Препорьчвам на потребителите!С удоволствие я ползвувам!

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3810/20 Парна ютия

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3810/20 Парна ютия

05/04/2018

Hrvatska

Hrvatska

Lakoća peglanja

Pegla koja klizi po površini materijala, dajući dovoljno pare za savršeno peglanje. Ujedno vrhom zalazi u delove odeće peglajući nedostupne delove.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3810/20 Parno glačalo

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer GC3810/20 Parno glačalo

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