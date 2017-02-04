Tento produkt už nie je dostupný
GC4521/20
Jednotka v žehlení
Napar. 50 g/min; zosilnená para 200 g
Žehliaca plocha T-ionicGlide
Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu
2600 wattov
2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon.
Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.
Ocenenia
3.3
z 5
3
Recenzie
Josefd
04/02/2017
Česká republika
výborný výrobek
Paní je s žehličkou maximálně spokojena.Jediný mínus bych dal,že zpočátku prstem zavadila o regulační kolečko,ale už si dává pozor.Philips opět nezklamal
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/20 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/20 Napařovací žehlička
susan
27/02/2017
Česká republika
zklamání ze značky
Tento výrobek jsem si vybrala, protože jsem byla naprosto spokojená se svojí starou žehličkou značky Philips Azur excel 10. Měla zlatou plochu, kterou jsem za celých 15 let ničím nepoškrábala, byla menší, napařování měla na 6 st, takže daleko lepší volba, než má tato nová. Kolečko na nastavení teploty nepřekáželo, teď je vystouplé a zbytečně velké. Rukojeť měla v nejširším bodě 10,5cm, nová má 11cm (pro menší ruce hraje roli) a ještě je držení posunuto dozadu (není na středu rukojeti), takže při žehlení vyvolává bolest v zápěstí. Knoflík na intenzivní napařování je také nevhodně umístěn na spodní straně. Těžce se vybírají výrobky přes internet, ale s tímto výrobkem nejsem (bohužel) příliš spokojena.
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/20 Napařovací žehlička
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/20 Napařovací žehlička
Светлана
01/01/2018
Україна
Гладит не плохо, но не удобен в использовании. Покупать не советую.
Пользуюсь утюгом 1,5 года. Хороший дизайн, высокая мощность,нагревается быстро, подошва скользит и не прилипает. Вся проблема в ручке. В руке лежит не удобно, мешает кнопка подачи пара с внутренней стороны ручки, указательный палец при глажке непроизвольно ложится именно на нее и при малейшем усилии происходит подача пара, даже если ты этого не хочешь. Резина, которой покрыта внутренняя сторона ручки плохого качества, порвалась через пол года не частого использования.
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/20 Steam iron
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/20 Steam iron