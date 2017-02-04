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Tento produkt už nie je dostupný

Azur Performer PlusNaparovacia žehlička

GC4521/20

3.3
| (3) Recenzie

1 Ocenenie

Rýchlejšie, jednoduchšie a inteligentnejšie
Naparovacia žehlička Philips Azur Performer spája vysoký výkon a jednoduché použitie. Vďaka jednoduchej funkcii Quick Calc Release s 5-hviezdičkovým hodnotením, najkĺzavejšej žehliacej ploche T-ionicGlide a automatickému bezpečnostnému vypnutiu vám zaručí optimálne výsledky pri žehlení bez zbytočnej námahy.
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Jednotka v žehlení

S našou zatiaľ najkĺzavejšou žehliacou plochou

Rýchlejšie, jednoduchšie a inteligentnejšie

  • Napar. 50 g/min; zosilnená para 200 g

  • Žehliaca plocha T-ionicGlide

  • Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu

  • 2600 wattov

2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon

2600 W na rýchle zahriatie a vysoký výkon.

Výstup pary až 50 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Výstup pary až 50 g/min. pre lepšie vyžehlenie záhybov

Kontinuálny výstup pary až 50 g/min. poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.

Zosiln. para až 200 g

Zosiln. para až 200 g

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.3

z 5

3

Recenzie

4
1

04/02/2017

Česká republika

Česká republika

výborný výrobek

Paní je s žehličkou maximálně spokojena.Jediný mínus bych dal,že zpočátku prstem zavadila o regulační kolečko,ale už si dává pozor.Philips opět nezklamal

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/20 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/20 Napařovací žehlička

27/02/2017

Česká republika

Česká republika

zklamání ze značky

Tento výrobek jsem si vybrala, protože jsem byla naprosto spokojená se svojí starou žehličkou značky Philips Azur excel 10. Měla zlatou plochu, kterou jsem za celých 15 let ničím nepoškrábala, byla menší, napařování měla na 6 st, takže daleko lepší volba, než má tato nová. Kolečko na nastavení teploty nepřekáželo, teď je vystouplé a zbytečně velké. Rukojeť měla v nejširším bodě 10,5cm, nová má 11cm (pro menší ruce hraje roli) a ještě je držení posunuto dozadu (není na středu rukojeti), takže při žehlení vyvolává bolest v zápěstí. Knoflík na intenzivní napařování je také nevhodně umístěn na spodní straně. Těžce se vybírají výrobky přes internet, ale s tímto výrobkem nejsem (bohužel) příliš spokojena.

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/20 Napařovací žehlička

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/20 Napařovací žehlička

01/01/2018

Україна

Україна

Гладит не плохо, но не удобен в использовании. Покупать не советую.

Пользуюсь утюгом 1,5 года. Хороший дизайн, высокая мощность,нагревается быстро, подошва скользит и не прилипает. Вся проблема в ручке. В руке лежит не удобно, мешает кнопка подачи пара с внутренней стороны ручки, указательный палец при глажке непроизвольно ложится именно на нее и при малейшем усилии происходит подача пара, даже если ты этого не хочешь. Резина, которой покрыта внутренняя сторона ручки плохого качества, порвалась через пол года не частого использования.

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/20 Steam iron

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Performer Plus GC4521/20 Steam iron

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