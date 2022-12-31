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GC4625/02
Jednotka v žehlení
Ochrana textílií
Naparovacia žehlička Philips s kontinuálnym výstupom pary až 40 g/min poskytuje ideálny prísun pary nevyhnutný na efektívne vyžehlenie všetkých záhybov.
Elektronické bezpečnostné vypnutie automaticky žehličku vypne, ak ostane dlhšiu dobu bez dozoru alebo sa prevráti.
Ochranný kryt na jemné tkaniny umožňuje, aby ste mohli žehliť jemné odevy pri nízkej teplote s maximálnou parou bez toho, aby sa vytvorili lesklé škvrny.
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