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Tento produkt už nie je dostupný

AzúrováNaparovacia žehlička

GC4860/02

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Stvorené pre dokonalosť
Táto nová žehlička Philips Azur má optimálny dizajn a hmotnosť na jednoduché prechádzanie žehličkou po oblečení, a to aj na ťažko dostupných miestach. Spolu s výkonným naparovaním poskytuje všetko, čo potrebujete na dosiahnutie dokonalých výsledkov.
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Jednotka v žehlení

Žehlička s výkonným naparovaním

Stvorené pre dokonalosť

  • Napar. 50 g/min; zosilnená para 200 g

  • Žehliaca plocha SteamGlide Plus

  • Automatické bezpečnostné vypnutie

  • 2 600 wattov

Naparovacia špička umožňuje naparovanie v ťažko dostupných miestach

Naparovacia špička umožňuje naparovanie v ťažko dostupných miestach

Jedinečná naparovacia špička Steam Tip tejto žehličky Philips kombinuje zahrotenú špičku žehliacej plochy so špeciálne predĺženými otvormi na paru na dosiahnutie prístupu aj do tých najmenších a najťažšie prístupných oblastí a tie najlepšie výsledky žehlenia.

Optimálny dizajn umožňuje jednoduché manévrovanie žehličkou po oblečení

Optimálny dizajn umožňuje jednoduché manévrovanie žehličkou po oblečení

Táto naparovacia žehlička Philips je navrhnutá tak, aby manévrovanie po oblečení bolo jednoduché a umožňuje dosiahnuť aj na tie najneprístupnejšie miesta.

Nízka hmotnosť umožňujúca jednoduché presúvanie žehličky na dosku a z dosky

Nízka hmotnosť umožňujúca jednoduché presúvanie žehličky na dosku a z dosky

Žehlička má optimálnu hmotnosť 1,6 kg, takže sa dá jednoducho a rýchlo položiť na dosku a zasa späť na svoj podstavec.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

12/12/2015

Česká republika

Česká republika

velmi dobré vlastnosti

velice snadné ovládání, dobrá do ruky, váha usnadňuje používání

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4860/37 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4860/37 Napařovací žehlička

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