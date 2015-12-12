Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Napar. 50 g/min; zosilnená para 200 g
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Automatické bezpečnostné vypnutie
2 600 wattov
Jedinečná naparovacia špička Steam Tip tejto žehličky Philips kombinuje zahrotenú špičku žehliacej plochy so špeciálne predĺženými otvormi na paru na dosiahnutie prístupu aj do tých najmenších a najťažšie prístupných oblastí a tie najlepšie výsledky žehlenia.
Táto naparovacia žehlička Philips je navrhnutá tak, aby manévrovanie po oblečení bolo jednoduché a umožňuje dosiahnuť aj na tie najneprístupnejšie miesta.
Žehlička má optimálnu hmotnosť 1,6 kg, takže sa dá jednoducho a rýchlo položiť na dosku a zasa späť na svoj podstavec.
Ocenenia
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Ivoo
12/12/2015
Česká republika
velmi dobré vlastnosti
velice snadné ovládání, dobrá do ruky, váha usnadňuje používání
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4860/37 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur GC4860/37 Napařovací žehlička