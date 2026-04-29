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Azúrová Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

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AzúrováNaparovacia žehlička

GC4870/02

Azúrová Naparovacia žehlička

Tento produkt už nie je dostupný

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Návody a dokumentácia

Consumer Care Book Philips AZUR 2-in-1 Cordless steam iron - English (US)

  • PDF súbor, 608 kB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Azur Steam iron GC4870/02 - English (US)

  • PDF súbor, 24.7 kB
  • 13 March 2026

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