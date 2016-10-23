VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
  • Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*

Tento produkt už nie je dostupný

PerfectCare AzurNaparovacia žehlička

GC4928/30

5
| (8) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*
Žehlite akýkoľvek odev vhodný na žehlenie – od džínsov až po hodváb, od ľanu až po kašmír – bezpečne, jediným razom, v akomkoľvek poradí a bez nastavovania teploty. So žehličkou PerfectCare Azur dosiahnete dokonalé výsledky bez rizika spálenia či lesklých plôch. Žehlenie je teraz jednoduchšie a rýchlejšie.
Zobraziť všetky výhody
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Jednotka v žehlení

Od džínsov až po hodváb jediným razom

Najrýchlejšia naparovacia žehlička Philips*

  • Napar. 50 g/min; zosilnená para 210 g

  • Žehliaca plocha T-ionicGlide

  • Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu

  • Bezpečná pre všetky tkaniny na žehlenie

Technológia OptimalTemp: dokonalá kombinácia teploty a pary

Technológia OptimalTemp: dokonalá kombinácia teploty a pary

Najnovšia revolúcia v žehlení priniesla dokonalú kombináciu pary a teploty. Bola vytvorená, aby vám zabezpečila rýchle žehlenie, skvelé výsledky pri odolných záhyboch bez potreby nastavovania a bezpečné použitie na všetkých tkaninách vhodných na žehlenie. Ideálna kombinácia pary a teploty vďaka: 1) procesoru Smart Control, ktorý nastaví správnu teplotu, 2) technológii HeatFlow, ktorá zabezpečí rovnováhu pary a teploty.

100 % bezpečná pre všetky tkaniny na žehlenie

100 % bezpečná pre všetky tkaniny na žehlenie

Zaručená 100 % bezpečnosť pre všetky tkaniny, dokonca aj tie najjemnejšie – hodváb, kašmír, vlna alebo polyester. Nezávislé testovacie inštitúty, ktoré sa venujú žehličkám, vyskúšali systém PerfectCare na najcitlivejších tkaninách vhodných na žehlenie a potvrdili vynikajúce výsledky žehlenia.

100 % rýchla na všetkých tkaninách, najrýchlejšia naparovacia žehlička na trhu

100 % rýchle žehlenie bez potreby triedenia odevov. Vyžehlite všetko oblečenie účinnejšou parou.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

Prejsť na náhradné diely a príslušenstvo

Náhradné diely a príslušenstvo

Ocenenia

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

8

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

23/10/2016

Česká republika

Česká republika

Produkt skvěle vypadá a má vynikající vlastnosti.

Žehličku používá má přítelkyně a zatím si jí nemůže vynachválit. Ze začátku byl prý trochu nezvyk, že není třeba nastavovat teplota, ale člověk si na to rychle zvykne a nemá to chybu. Vyžehlí opravdu vše, bez toho aby se něco spálilo. Takže tento výrobek mohu jen doporučit.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4928/30 Napařovací žehlička

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4928/30 Napařovací žehlička

19/06/2019

България

България

Много ефективна ютия

Ютията е страхотна. Поначало я взех специално за новородената ми дъщеря. С цел перфектно изгладени дрехи. Много съм доволна. Заслужава си.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

22/11/2018

България

България

Изключителна ютия

Много надеждна и практична юрия винаги може да изгладите бързо и е по добра от обикновените с парогенератор

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky
Vylúčenie zodpovednosti

  1. Testované v porovnaní s naparovacími žehličkami Philips