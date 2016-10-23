Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
Napar. 50 g/min; zosilnená para 210 g
Žehliaca plocha T-ionicGlide
Bezp. vyp. a ochr. proti vod. kameňu
Bezpečná pre všetky tkaniny na žehlenie
Najnovšia revolúcia v žehlení priniesla dokonalú kombináciu pary a teploty. Bola vytvorená, aby vám zabezpečila rýchle žehlenie, skvelé výsledky pri odolných záhyboch bez potreby nastavovania a bezpečné použitie na všetkých tkaninách vhodných na žehlenie. Ideálna kombinácia pary a teploty vďaka: 1) procesoru Smart Control, ktorý nastaví správnu teplotu, 2) technológii HeatFlow, ktorá zabezpečí rovnováhu pary a teploty.
Zaručená 100 % bezpečnosť pre všetky tkaniny, dokonca aj tie najjemnejšie – hodváb, kašmír, vlna alebo polyester. Nezávislé testovacie inštitúty, ktoré sa venujú žehličkám, vyskúšali systém PerfectCare na najcitlivejších tkaninách vhodných na žehlenie a potvrdili vynikajúce výsledky žehlenia.
100 % rýchle žehlenie bez potreby triedenia odevov. Vyžehlite všetko oblečenie účinnejšou parou.
Ocenenia
5.0
z 5
8
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Mišák81
23/10/2016
Česká republika
Produkt skvěle vypadá a má vynikající vlastnosti.
Žehličku používá má přítelkyně a zatím si jí nemůže vynachválit. Ze začátku byl prý trochu nezvyk, že není třeba nastavovat teplota, ale člověk si na to rychle zvykne a nemá to chybu. Vyžehlí opravdu vše, bez toho aby se něco spálilo. Takže tento výrobek mohu jen doporučit.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4928/30 Napařovací žehlička
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4928/30 Napařovací žehlička
Yilia88
19/06/2019
България
Много ефективна ютия
Ютията е страхотна. Поначало я взех специално за новородената ми дъщеря. С цел перфектно изгладени дрехи. Много съм доволна. Заслужава си.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Дошков
22/11/2018
България
Изключителна ютия
Много надеждна и практична юрия винаги може да изгладите бързо и е по добра от обикновените с парогенератор
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Azur GC4928/30 Парна ютия
Testované v porovnaní s naparovacími žehličkami Philips