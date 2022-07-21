Tento produkt už nie je dostupný
Jednotka v žehlení
3000 W
Kontinuálny výstup pary 55 g/min
Parný ráz 240 g
Žehliaca plocha SteamGlide Plus
Vďaka technológii OptimalTEMP vám môžeme zaručiť, že táto žehlička nikdy neprepáli žiadne tkaniny, ktoré možno žehliť, takže môžete žehliť všetko, od džínsoviny cez hodváb, plátno až po kašmír bezpečne, v akomkoľvek poradí a nemusíte čakať na zmenu teploty ani oblečenie vopred roztriediť. Naparovacie žehličky Philips s technológiou OptimalTEMP uľahčujú a urýchľujú žehlenie a sú testované nezávislými odborníkmi z textilného priemyslu.
Vďaka rýchlemu zahriatiu a vysokému výkonu si so žehlením poradíte naozaj rýchlo
Extra dlhý 3-metrový kábel pre maximálny dosah a pohodlie.
Ocenenia
4.6
z 5
57
Recenzie
91%
Odporúča tento produkt
Žehličkovač
21/07/2022
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Žehlička GC4934/30
Slouží výborně, opravdu se není třeba bát, že se látka spálí, i když není možné teplotu nastavovat.
Výhody
Snadnost a bezpečnost použití
Nevýhody
Poněkud nejasná signalizace stavu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4934/30 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4934/30 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Helapupi
26/07/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Skvělý výrobek
Absolutně perfekní výrobek,nemusím se starat o to jaké prádlo se žehlí
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4934/30 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4934/30 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Flue01
16/05/2021
Česká republika
Skvělý pomocník na prádlo
S žehličkou Philips jsem velmi spokojená. Krásně vyžehlí veškeré nedokonalosti na prádle a zanechá jeho svěžest. Velkou výhodu spatřuji v tom, že si žehlička sama nastaví teplotu. Můžu se tak na ní a na rovné prádlo spolehnout!
Výhody
Nastavování teploty, padnoucí rukojeť
Nevýhody
Krátká šňůra
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4934/30 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Azur Advanced GC4934/30 Parní žehlička s technologií OptimalTEMP
Pre všetky tkaniny určené na žehlenie
V porovnaní s modelom GC4910