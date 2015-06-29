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  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
  • Neuveriteľne rýchle žehlenie

Tento produkt už nie je dostupný

PerfectCare AquaParný generátor

GC8622/20

2
| (2) Recenzie

1 Ocenenie

Neuveriteľne rýchle žehlenie
Vyžehlite akúkoľvek tkaninu vhodnú na žehlenie: od hodvábu, cez ľan a bavlnu až po kašmír... v akomkoľvek poradí, bez potreby nastavovania. Žehlička Philips PerfectCare vám poskytne mimoriadne rýchle výsledky bez rizika spálenia či lesklých plôch na vašom oblečení. Skutočne jednoduché žehlenie.
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Jednotka v žehlení

bez potreby nastavovania teploty

Neuveriteľne rýchle žehlenie

  • 5 barov

  • Zosilnená para 250 g

  • Pevný 2,5 l zásobník na vodu

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby nastavovania teploty

Žehlite všetko od džínsov až po hodváb bez potreby nastavovania teploty

Teraz môžete žehliť čokoľvek od džínsov až po hodváb bez akejkoľvek potreby nastavovať teplotu. Garantujeme, že na žiadnej textílii, ktorá sa smie žehliť, nedôjde k spáleninám. Prevratná technológia spája 1) pokročilý procesor Smart Control na presné ovládanie teploty žehliacej plochy, pričom teplotu nemusíte vôbec nastavovať, a 2) výkonnú cyklónovú naparovaciu komoru, ktorá umožňuje výkonné a rovnomerné dávkovanie pary, vďaka čomu je žehlenie jednoduchšie a rýchlejšie.

Úspora energie v režime ECO

Úspora energie v režime ECO

Vďaka režimu ECO so zníženým množstvom pary dokážete ušetriť energiu bez toho, aby sa zhoršila kvalita žehlenia.

Zosilnená para až 250 g

Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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Hodnotenie

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2.0

z 5

2

Recenzie

5
4
2

29/06/2015

Slovenija

Slovenija

Po 1 letu uporabe se je pokvaril

Likalnik deluje odlično, zelo enostaven za uporabo, para je močna. Čiščenje je enostavno. Vendar, le po 1 letu uporabe je likalnik nehal producirati paro. Ko pritisnemo gumb za paro, se likalnik avtomatično izklopi (lučka na on/off gumbu neha svetiti).

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua GC8622/20 Sistemski likalnik

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua GC8622/20 Sistemski likalnik

21/11/2015

Hrvatska

Hrvatska

Super glacalo samo se jako brzo pokvari

Nemojte kupovati Philipsova glacala, sto se tice karakteristika istih, za svaku pohvalu su od jednostavnosti do efikasnosti peglanja. Jedino sto im se pegle jako brzo pokvare, traju od nekoliko mjeseci do koju godinu i inda prestanu proizvodit paru. Zaista steta, ali gledajte neke druge proizvodace.

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua GC8622/20 Steam generator iron

Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua GC8622/20 Steam generator iron

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