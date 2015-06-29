Tento produkt už nie je dostupný
GC8622/20
Jednotka v žehlení
5 barov
Zosilnená para 250 g
Pevný 2,5 l zásobník na vodu
Teraz môžete žehliť čokoľvek od džínsov až po hodváb bez akejkoľvek potreby nastavovať teplotu. Garantujeme, že na žiadnej textílii, ktorá sa smie žehliť, nedôjde k spáleninám. Prevratná technológia spája 1) pokročilý procesor Smart Control na presné ovládanie teploty žehliacej plochy, pričom teplotu nemusíte vôbec nastavovať, a 2) výkonnú cyklónovú naparovaciu komoru, ktorá umožňuje výkonné a rovnomerné dávkovanie pary, vďaka čomu je žehlenie jednoduchšie a rýchlejšie.
Vďaka režimu ECO so zníženým množstvom pary dokážete ušetriť energiu bez toho, aby sa zhoršila kvalita žehlenia.
Zosilnenú paru možno použiť pre vertikálne naparovanie a odolné záhyby.
Ocenenia
2.0
z 5
2
Recenzie
Vita
29/06/2015
Slovenija
Po 1 letu uporabe se je pokvaril
Likalnik deluje odlično, zelo enostaven za uporabo, para je močna. Čiščenje je enostavno. Vendar, le po 1 letu uporabe je likalnik nehal producirati paro. Ko pritisnemo gumb za paro, se likalnik avtomatično izklopi (lučka na on/off gumbu neha svetiti).
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua GC8622/20 Sistemski likalnik
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua GC8622/20 Sistemski likalnik
Perom
21/11/2015
Hrvatska
Super glacalo samo se jako brzo pokvari
Nemojte kupovati Philipsova glacala, sto se tice karakteristika istih, za svaku pohvalu su od jednostavnosti do efikasnosti peglanja. Jedino sto im se pegle jako brzo pokvare, traju od nekoliko mjeseci do koju godinu i inda prestanu proizvodit paru. Zaista steta, ali gledajte neke druge proizvodace.
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua GC8622/20 Steam generator iron
Táto recenzia bola vytvorená pre PerfectCare Aqua GC8622/20 Steam generator iron