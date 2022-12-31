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GC8641/30
Jednotka v žehlení
5 barov
Zosilnená para 290 g
Zaistenie pri prenášaní
Pevný 2,5 l zásobník na vodu
Para je pripravená na použitie do 2 minút a môžete ju doplniť kedykoľvek počas žehlenia.
Váš naparovací žehliaci systém je navrhnutý na používanie vody z vodovodu. Ak vám počas žehlenia dôjde voda v zásobníku na vodu, môžete ju jednoducho doliať bez čakania alebo vypínania spotrebiča.
Inovatívna technológia OptimalTEMP od spoločnosti Philips zaručuje, že nedôjde k prepáleniu na akomkoľvek type tkanín na žehlenie. Počas žehlenia tak nemusíte odkladať žehličku na základňu – jednoducho nechajte horúcu žehliacu plochu položenú priamo na šatstve alebo bavlnenej žehliacej doske bez ďalších pomôcok na odkladanie. Žehlička nepoškodí vaše tkaniny na žehlenie ani dosku. Takto je žehlenie jednoduchšie a zároveň šetrí vaše zápästie.
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