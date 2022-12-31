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  • Neuveriteľne rýchle žehlenie
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Tento produkt už nie je dostupný

PerfectCare AquaParný generátor

GC8641/30

1 Ocenenie

Neuveriteľne rýchle žehlenie
Vyžehlite akúkoľvek tkaninu vhodnú na žehlenie: od hodvábu, cez ľan a bavlnu až po kašmír... v akomkoľvek poradí, bez potreby nastavovania. Žehlička Philips PerfectCare vám poskytne mimoriadne rýchle výsledky bez rizika spálenia či lesklých plôch na vašom oblečení. Skutočne jednoduché žehlenie.
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Jednotka v žehlení

bez potreby nastavovania teploty

Neuveriteľne rýchle žehlenie

  • 5 barov

  • Zosilnená para 290 g

  • Zaistenie pri prenášaní

  • Pevný 2,5 l zásobník na vodu

Pripravená na použitie do 2 minút s neobmedzeným dopĺňaním

Pripravená na použitie do 2 minút s neobmedzeným dopĺňaním

Para je pripravená na použitie do 2 minút a môžete ju doplniť kedykoľvek počas žehlenia.

Vhodný na používanie s vodou z vodovodu, ktorú môžete doplniť kedykoľvek počas žehlenia

Vhodný na používanie s vodou z vodovodu, ktorú môžete doplniť kedykoľvek počas žehlenia

Váš naparovací žehliaci systém je navrhnutý na používanie vody z vodovodu. Ak vám počas žehlenia dôjde voda v zásobníku na vodu, môžete ju jednoducho doliať bez čakania alebo vypínania spotrebiča.

Horúcu žehliacu plochu môžete nechať bezpečne položenú na žehliacej doske

Horúcu žehliacu plochu môžete nechať bezpečne položenú na žehliacej doske

Inovatívna technológia OptimalTEMP od spoločnosti Philips zaručuje, že nedôjde k prepáleniu na akomkoľvek type tkanín na žehlenie. Počas žehlenia tak nemusíte odkladať žehličku na základňu – jednoducho nechajte horúcu žehliacu plochu položenú priamo na šatstve alebo bavlnenej žehliacej doske bez ďalších pomôcok na odkladanie. Žehlička nepoškodí vaše tkaniny na žehlenie ani dosku. Takto je žehlenie jednoduchšie a zároveň šetrí vaše zápästie.

Technické špecifikácie

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Ocenenia

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