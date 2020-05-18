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  • Vynikajúce hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %!*
  • Vynikajúce hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %!*
  • Vynikajúce hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %!*
  • Vynikajúce hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %!*
  • Vynikajúce hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %!*
  • Vynikajúce hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %!*
  • Vynikajúce hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %!*
  • Vynikajúce hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %!*
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Tento produkt už nie je dostupný

Kolekcia AvanceAirfryer XL

HD9240/90

4.6
| (59) Recenzie | 93% Odporúča tento produkt
Vynikajúce hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %!*
Jedinečná technológia Rapid Air od spoločnosti Philips umožňuje pomocou horúceho vzduchu pripravovať jedlá, ktoré sú chrumkavé na povrchu a jemné vo vnútri. Na dosiahnutie dokonalého povrchu a lahodnej chuti postačí len trocha oleja – alebo žiaden!
Zobraziť všetky výhody

Dokonalé výsledky vďaka technológii Rapid Air

Vynikajúce hranolčeky s obsahom tuku nižším až o 80 %!*

  • Fritéza s nízkou spotrebou tuku

  • Airfryer 1,2 kg

  • Čierna

Jedinečný dizajn zaistí chutné výsledky varenia s minimom tuku

Jedinečný dizajn zaistí chutné výsledky varenia s minimom tuku

Jedinečný dizajn teplovzdušnej fritézy Philips Airfryer, ktorý spája rýchle cirkulujúci vzduch mimoriadne vysokej teploty, hviezdicový dizajn a optimálne zohrievanie, vám umožní fritovať rôznorodé jedlá rýchlejším, jednoduchším a zdravším spôsobom bez potreby pridania oleja.

Veľká kapacita varenia až 1,2 kg pre viac lahodných pokrmov

Veľká kapacita varenia až 1,2 kg pre viac lahodných pokrmov

Kapacita 1,2 kg postačí na nasýtenie až 5 osôb. Vďaka kapacite zvýšenej o 50 % môžu výhody fritézy Airfryer využívať aj väčšie rodiny**

Technológia Rapid Air na zdravšie fritovanie

Technológia Rapid Air na zdravšie fritovanie

Jedinečná technológia Rapid Air teplovzdušnej fritézy Airfryer vám umožní fritovať, piecť, opekať a grilovať tie najchutnejšie pochúťky a jedlá, s použitím menšieho množstva tuku v porovnaní s bežnými fritézami alebo dokonca úplne bez oleja. S technológiou Rapid Air sa navyše tvorí menej zápachu a výparov ako pri bežnom fritovaní, zariadenie sa ľahko čistí, je bezpečné a úsporné, vhodné na každodenné používanie!

Technické špecifikácie

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

4.6

z 5

59

Recenzie

93%

Odporúča tento produkt

2

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Nejlepší fritéza

Nejlepší smažené věci bez oleje. Hranolky, nugetky, kuře a ostatní. Mnohem chutnější a zdravější

Výhody

Zdravá příprava

Nevýhody

Nevím o žádných

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL

21/07/2019

Česká republika

Česká republika

Výborný pomocník do kuchyně

Hrnec je skvělý, dobře peče, smaží, bez tuku. jediná nevýhoda je že je hlučný, od novoty při rozehřívání hodně drnčí. Připečený tuk se časemšpatně odstraňuje.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL

04/07/2018

Česká republika

Česká republika

Nádherný design fritézy a jednoduchost ovládání.

Fritéza se velmi jednoduše ovládá i čistí. Jídla v ní jsou rychle připravená a velmi chutná.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips.