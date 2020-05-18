Tento produkt už nie je dostupný
Fritéza s nízkou spotrebou tuku
Airfryer 1,2 kg
Čierna
Jedinečný dizajn teplovzdušnej fritézy Philips Airfryer, ktorý spája rýchle cirkulujúci vzduch mimoriadne vysokej teploty, hviezdicový dizajn a optimálne zohrievanie, vám umožní fritovať rôznorodé jedlá rýchlejším, jednoduchším a zdravším spôsobom bez potreby pridania oleja.
Kapacita 1,2 kg postačí na nasýtenie až 5 osôb. Vďaka kapacite zvýšenej o 50 % môžu výhody fritézy Airfryer využívať aj väčšie rodiny**
Jedinečná technológia Rapid Air teplovzdušnej fritézy Airfryer vám umožní fritovať, piecť, opekať a grilovať tie najchutnejšie pochúťky a jedlá, s použitím menšieho množstva tuku v porovnaní s bežnými fritézami alebo dokonca úplne bez oleja. S technológiou Rapid Air sa navyše tvorí menej zápachu a výparov ako pri bežnom fritovaní, zariadenie sa ľahko čistí, je bezpečné a úsporné, vhodné na každodenné používanie!
4.6
z 5
59
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Jerrypm
18/05/2020
Česká republika
Nejlepší fritéza
Nejlepší smažené věci bez oleje. Hranolky, nugetky, kuře a ostatní. Mnohem chutnější a zdravější
Výhody
Zdravá příprava
Nevýhody
Nevím o žádných
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL
Raduska01
21/07/2019
Česká republika
Výborný pomocník do kuchyně
Hrnec je skvělý, dobře peče, smaží, bez tuku. jediná nevýhoda je že je hlučný, od novoty při rozehřívání hodně drnčí. Připečený tuk se časemšpatně odstraňuje.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL
Ph1l1ps
04/07/2018
Česká republika
Nádherný design fritézy a jednoduchost ovládání.
Fritéza se velmi jednoduše ovládá i čistí. Jídla v ní jsou rychle připravená a velmi chutná.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Avance Collection HD9240/90 Airfryer XL
V porovnaní s čerstvými hranolčekmi pripravenými v bežnej fritéze Philips.