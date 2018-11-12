Tento produkt už nie je dostupný
Výkon zvlhčovania: 500 ml/h*
Častice CADR: 140 m3/h*
Filtrácia častíc 0,02 µm
Obývačka (70 m2)*
Trojitá ochrana pred baktériami a plesňami. Technológia Philips NanoCloud má certifikát hygienickej bezpečnosti. Je dokázané, že šíri do okolitého vzduchu až o 99 %* menej baktérií ako ultrazvukové zvlhčovače a dlhodobo tak chráni zdravie vďaka zdravšiemu čistému vzduchu, ktorý prakticky neobsahuje patogény a plesne. Neviditeľný opar vody technológie Philips NanoCloud nevytvára biely prach ani mokré miesta v miestnosti. Vysoký výkon zvlhčovania až 500 ml/h*
Technológia Philips NanoCloud revitalizuje vzduch v domoch, kanceláriách a iných interiéroch a udržuje stálu a rovnomernú relatívnu úroveň vlhkosti medzi 40 % a 60 %. Vďaka nastaveniu stálej úrovne vlhkosti 40 %, 50 % alebo 60 % si môžete vyberať a automaticky ovládať úroveň vlhkosti vzduchu v interiéri podľa svojich predstáv. Udržanie optimálnej úrovne vlhkosti minimalizuje zdravotné problémy zapríčinené suchým vzduchom a vnáša do miestnosti vzduch, ktorý sa príjemne dýcha.
4 rôzne režimy vám umožňujú jednoducho nastaviť rýchlosť ventilátora podľa vašich predstáv na úroveň 1, 2, 3 alebo Auto
4.4
z 5
5
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Veronika343
12/11/2018
Česká republika
Súčasť akcie
Výkonná čistička vzduchu a zároveň zvlhčovač
Čističku mohu jen doporučit. V novostavbě máme dost suchý vzduch, který vysušuje sliznici. Nejvíce to jde poznat v zimních měsících. Čističku jsem umístila v propojeném obýváku s kuchyní, což je opravdu veliký prostor a bez problémů to utáhla. Během 10 minut začala vlhkost vzduchu stoupat. Na to jak je veliká, tak není ani tolik hlučná, přirovnala bych ji možná k zapnuté troubě. Jedinou nevýhodou je její velikost, ale při takovém výkonu se není čemu divit.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HU5930/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HU5930/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1
Annapans
30/05/2017
Česká republika
Já bych určitě nechtěla jinou!
Čističku vzduchu jsme vždy chtěli pořídit hlavně kvůli našim dětem a to hlavně proto, že nám pod okny vede hlavní rušná silnice. Zvlhčovač vzduchu který je součástí této čističky je naprostý bonus, který výborně využijeme v hlavní topné sezóně, kdy je vzduch doma opravdu velmi suchý a dětem se přesušuje nosní sliznice, která je pak pastvou pro různé bakterie. Když nám dopravce doručil obří krabici, hodně jsem se lekla ale čistička si našla okamžitě vhodné místo v naší domácnosti. Já jsem s výrobkem naprosto spokojená. Jak s čištěním tak i zvlhčováním. Funguje ve všech směrech na 100%.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HU5930/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HU5930/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1
Georg73
10/06/2018
Česká republika
Súčasť akcie
Výkon překvapil...
Někdy se zařízením typu 2v1 vyčítá, že nedosahují díky kombinaci více funkcí přesvědčivého výkonu. Pro zvlhčovač a čistič vzduchu HU5930/10 toto tvrzení rozhodně neplatí. I při použití na plný výkon není zařízení nijak významně hlučné. Oproti zařízením, které fungují na principu piezoelektrického (někdy se uvádí ultrazvukový systém) rozptylu nezanechává ve zvlhčovaném prostoru prachové stopy po usazených rozptýlených kapičkách vody. Nelekněte se vlastní velikosti přístroje. Výkon je podpořený potřebným objemem nádržky na vodu a patřičnou velikostí oběžného odpařovacího kola. Přehledný displej informuje o aktuálním stavu přístroje a okolní vlhkosti vzduchu. Návod k obsluze by si zasloužil větší pozornost při jeho překladu, nicméně samotné doplnění odpařovacího média do nádržky na vodu, případně údržba oběžného odpařovacího kola patří mezi jednoduché a praktické činnosti. Výměna vzduchového filtru je jednoduchá, stejně jako čištění dílů, které přicházejí do styku s vodou z nádržky při cestě k oběžnému větranému kolu. S ohledem na princip fungování, neumožňuje tento typ zvlhčovače na rozdíl od tepelného odparu zvlhčený vzduch aromatizovat.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HU5930/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre HU5930/10 Kombinovaná čistička a zvlhčovač vzduchu 2v1
Výkon zvlhčovania: 500 ml/h: testované podľa normy GB/T 23332-2009 vo vnútornej klimatizačnej komore Philips v čínskom meste Su-čou. Veľkosť komory 25 m2, úvodná teplota 20 °C (±2 °C) a relatívna vlhkosť 30 °C (RH) (±3 %)
Filtrácia častíc s veľkosťou 0,02 µm: Testované nemeckou spoločnosťou IUTA. Podľa správy o posúdení mikrobiologického rizika z roku 2008, ktorú vydala Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), sú vírusy vtáčej chrípky, vírusy ľudskej chrípky, baktérie Legionella, vírusy hepatitídy a koronavírus SARS väčšie ako 20 nanometrov (0,02 μm).
Odstraňuje 99 % baktérií: Testované na baktériu Staphylococcus Albus. Antibakteriálne vlastnosti testované v súlade s normou GB21551.3 pomocou baktérie Staphylococcus Albus, úvodná koncentrácia je 1 x 105 cfu/m3
Hodnota častíc CADR: 140 m3/h: CADR (cigaretový dym) testované treťou stranou podľa normy GB/T 18801-2008
Obývačka (70 m2): na základe výkonu zvlhčovania, podľa normy AHAM HU-1-2006 (R2011).