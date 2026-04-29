Získajte 10% zľavu
E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk
Filter a zvlhčovač vzduchu
Všetky rady
Zvlhčovač s funkciou čistenia vzduchu
Tento produkt už nie je dostupný
Podpora
HU5930/10
Prejsť do obchodu
Prihláste sa alebo si vytvorte účet
Budete mať okamžitý prístup k príručkám, podpore presne na mieru a ďalším výhodám. Navyše je to rýchle a jednoduché.
EU Declaration of conformity Philips Air Washer HU5930/10 - English (US)
User Manual Philips Air Washer HU5930/10
Filter NanoProtect série 1
Zvlhčovací kotúč NanoCloud
Kontaktovanie spoločnosti Philips
Radi vám pomôžeme