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  • Špičkové čistenie za pár sekúnd.*
  • Špičkové čistenie za pár sekúnd.*
  • Špičkové čistenie za pár sekúnd.*
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  • Špičkové čistenie za pár sekúnd.*
  • Špičkové čistenie za pár sekúnd.*

Tento produkt už nie je dostupný

Philips Sonicare for Kids MiniKompaktné nástavce pre sonické zubné kefky

HX6032/33

4.8
| (33) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Špičkové čistenie za pár sekúnd.*
Kefkový nástavec pre deti Sonicare For Kids (pre deti) predstavuje dokonalé riešenie v starostlivosti o detský chrup. Funguje výhradne s elektrickou zubnou kefkou For Kids (pre deti), s ktorou sa spoločne postarajú o to, aby bolo čistenie zubov pre vaše dieťa nielen bezpečné a príjemnejšie, ale aby zábavnou formou napomáhalo vytváraniu zdravých návykov v starostlivosti o detský chrup.
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Čistí a chráni zdravý úsmev detí od 3 rokov

Špičkové čistenie za pár sekúnd.*

  • 2-balenie

  • Kompaktná veľkosť

  • Nasadzovací systém

  • Čistenie detských zúbkov

Vek od 3 rokov

Vek od 3 rokov

Štandardný kefkový nástavec Philips Sonicare For Kids je vybavený tvarovaným profilom, ktorý sa prispôsobí detským zúbkom od 3 rokov, a mäkkými vláknami pre skutočne jemné čistenie. Nástavec tiež ponúka gumený výlisok na zadnej strane kefky, vďaka ktorému je čistenie bezpečnejšie a príjemnejšie. Nástavec je takisto dostupný vo väčšej, štandardnej veľkosti pre deti od 7 rokov.

Špičkové čistenie, s ktorým naplno využijete každú sekundu

Špičkové čistenie, s ktorým naplno využijete každú sekundu

Naša sonická technológia vám umožňuje naplno využiť obmedzené množstvo času, ktoré vaše deti trávia čistením zubov, pričom si vytvárajú zdravé návyky a zdokonaľujú svoju techniku čistenia.

Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare

Pokročilá sonická technológia radu Philips Sonicare

Pokročilá sonická technológia zubných kefiek radu Philips Sonicare v pravidelných intervaloch vstrekuje vodu medzi zuby a jej stery narušujú a následne zotrú povlak, vďaka čomu zabezpečí každodenné výnimočné čistenie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

33

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2

04/08/2025

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Naprostá spokojenost, vše v naprostém pořádku. Určitě koupíme znovu

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6034/90 Balení 4 ks hlavic kartáčku

Táto recenzia bola vytvorená pre For Kids HX6034/90 Balení 4 ks hlavic kartáčku

30/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Doporučuji všem dětem!

Skvěle vyčistí zuby, dobra velikost, nemám či vytknout.

Výhody

Skvěle vyčistí zuby

Nevýhody

Nejsou

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Máme ho celá rodina

Se sonickym kartáčkem Philips je mnohem jednodušší si dobře vyčistit zuby. Jednak diky časovači dodržujete ( v 90% :-) )doporučenou dobu čištění. A taky manipulace je snažší než s manuální kartackem. A stejně tak moje děti.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre for Kids Mini HX6034/33 Kompaktní kartáčkové hlavice

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Odstraňuje až 7x viac povlaku v porovnaní s manuálnou zubnou kefkou