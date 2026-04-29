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Zastrihávače brady a fúzov
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Multifunkčný zastrihávač Séria 9000
Tento produkt už nie je dostupný
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MG9553/15
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Návod na použitie
Vyhlásenie o zhode v EÚ
Všetko (13)
Môžem svoj zastrihávač Philips používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Ako mám vyčistiť zastrihávač Philips?
Ako mám nabíjať strojček, strihač alebo zastrihávač Philips?
Môžem svoj telový zastrihávač Philips opláchnuť vodou?
Prečo je vnútri môjho zastrihávača Philips biele mazivo?
All-in-One-TrimmerHrebeň na vlasy 41 mm
All-in-One TrimmerNastaviteľný presný hrebeňový nadstavec 1 – 3 mm
All-in-One-TrimmerNastaviteľný hrebeňový nadstavec 3 – 7 mm
All-in-One TrimmerHrebeňový nadstavec na obočie 6 mm
All-in-One Trimmer3 mm hrebeňový nadstavec na telo
All-in-One Trimmer5 mm hrebeňový nadstavec na telo
All-in-One TrimmerHrebeňový nadstavec, 4 mm
All-in-One TrimmerHrebeňový nadstavec, 9 mm
All-in-One TrimmerPuzdro
All-in-One TrimmerNastaviteľný hrebeňový nadstavec 9 – 13 mm
All-in-One TrimmerHrebeňový nadstavec, 12 mm
All-in-One TrimmerHrebeňový nadstavec, 16 mm
All-in-One TrimmerNastaviteľný hrebeňový nadstavec 16 – 20 mm
OneBladeHrebeňový nadstavec na bradu, 1 mm
OneBladeHrebeňový nadstavec na bradu, 2 mm
OneBladeHrebeňový nadstavec na bradu, 3 mm
OneBladeHrebeňový nadstavec na bradu, 5 mm
Zastrihávač na telo
Multigroom/All-in-One-TrimmerPresný zastrihávač brady
Multigroom series 7000Zastrihávač vlasov
USB sieťový adaptér HQ87
Strihač
OneBlade 3 mm hrebeňový nadstavec na telo
OneBladeSystém na ochranu pokožky
Beardtrimmer series 5000Nadstavec na presné zastrihávanie
USB kábel
OneBlade 360, OneBlade Pro Nastaviteľný hrebeňový nadstavec na bradu 1 – 5 mm
ShaversČistiaca kefka
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