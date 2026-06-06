Tento produkt už nie je dostupný
OneBlade - zastrih.,tvarovanie,holenie
Oholí bez porezania
4 hrebeňové nástavce na strnisko
Nabíjací, mokré aj suché použitie
Philips OneBlade je revolučná technológia starostlivosti o vzhľad navrhnutá pre mužov, ktorí radi menia štýl svojej brady. OneBlade zastriháva, tvaruje a oholí bradu akejkoľvek dĺžky. Jedinečná holiaca technológia OneBlade kombinuje rýchlo sa pohybujúcu čepeľ (200× za sekundu) so systémom dvojitej ochrany a poskytuje vám účinné a pohodlné holenie dlhších chĺpkov. OneBlade neholí príliš nakrátko, takže nepodráždi vašu pokožku.
Upravte si svoje strnisko na požadovanú dĺžku. Holiaci strojček na tvár Philips OneBlade sa dodáva s 4 hrebeňovými nadstavcami na strnisko. S 1 mm nadstavcom dosiahnete popoludňajšie a s 2 mm trošku dlhšie strnisko, s 3 mm zasa upravený krátky strih a s 5 mm nadstavcom dlhé strnisko.
Vytvarujte si bradu do dokonalého štýlu vďaka obojstrannej čepeli, ktorá umožňuje dokonalú presnosť, a to aj v horšie dostupných alebo citlivých oblastiach. Vylaďte svoj štýl jednoducho a za pár sekúnd.
4.6
z 5
3078
Recenzie
93%
Odporúča tento produkt
Bogyi2022
06/06/2026
Slovensko
Overený kupujúci
Maximálna spokojnosť na problémovú pleť
Keďže mám problémovú pleť, holiť som sa mohol len elekt.strojčekom. Objednal som si najlacnejšiu verziu tohto produktu. Konečne sa môžem holiť ako žiletkou a neporežem sa, tvár oholí do hladka rýchlo a šetrne. Jednoducho veľká spokojnosť. Odporúčam všetkým.
Výhody
Jemné k pokožke, rýchle holenie. Prvá reklama ktorá nezavádza
Nevýhody
Asi cena.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Date of Use 2026-05-24
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Date of Use 2026-05-24
PeterČe54
18/09/2025
Slovensko
Overený kupujúci
Výborné
Prístroj robí presne to, čo má. Používam ho na holenie. Holenie je dosť nakrátko, nedoškriabe kožu, poznať to hlavne na krku.
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
29/12/2024
Slovensko
Overený kupujúci
Skvelý produkt
Veľmi dobrý produkt a páči sa mi appka že sa pozrieť stav batérie.
Výhody
Aplikácia
Nevýhody
Neviem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre OneBlade 360 with connectivity QP4530/30 Na tvár
Online prieskum medzi 16003 mužmi, užívateľmi elektrických holiacich strojčekov, v 2024
Pre najlepšie oholenie. Pri 2 kompletných oholeniach za týždeň. Skutočné výsledky sa môžu líšiť.