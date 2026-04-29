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OneBlade – zastrih., línie a holenie
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OneBlade
Tento produkt už nie je dostupný
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QP2530/20
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Návod na použitie
Všetko (11)
Ako zistím, či je môj strojček Philips OneBlade úplne nabitý?
Môžem svoj strojček Philips OneBlade používať, keď je zapojený do elektrickej zásuvky?
Ako mám vyčistiť strojček OneBlade?
Môžem cestovať s produktom Philips starostlivosti o zovňajšok alebo krásu?
Môžem strojček Philips OneBlade používať na holenie namokro alebo nasucho?
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OneBladeHrebeňový nadstavec na bradu, 3 mm
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