Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša
120 ml/4 oz
Cumlík s prietokom pre novorodenca
0 m+
Sklenená fľaša Natural je odolná voči teplu aj tepelnému šoku. Preto ju môžete bezpečne uložiť do chladničky a neskôr zohriať. Je tiež vhodná na sterilizáciu.
Borokremičité sklo špičkovej kvality zaručuje tú najvyššiu kvalitu a dokonalú čistotu.
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.
4.8
z 5
20
Recenzie
94%
Odporúča tento produkt
retroxy
18/12/2017
Česká republika
Vynikající po všech stránkách
Doporučuji tuto lahev všem matkám novorozenců, které kojí. Právě ona mi zachránila kojení. Jde o úžasný výrobek s promyšleně tvarovaným dudlíkem, ergonomickým tvarem lahve, která je zároveń velmi lehká,
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
PetaMat
18/12/2017
Česká republika
Doporučuji
Vyzkoušela jsem pár konkurenčních lahviček, ale jedině tahle byla svým tvarem savičky přijata. Krásný jednoduchý design, hlavně je skleněná, což pro nás bylo hlavní. Dobře se udržuje. Neporušila nám kojení.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
Tereza114
17/12/2017
Česká republika
výborná lahvička
Super produkt pro ty, kdo nemá dostatek mléka, nebo musí odsávat a přitom to nechce vzdát.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF671/17 Dětská skleněná lahev Natural
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011