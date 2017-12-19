Tento produkt už nie je dostupný
1 fľaša
125 ml/4 oz
Cumlík s prietokom pre novorodenca
0 m+
Široký cumlík v tvare bradavky podporuje prirodzené prisatie podobne ako pri bradavke na prsníku, preto dieťaťu výrazne uľahčí kombinovanie dojčenia a kŕmenia z fľašky.
Lupienky v cumlíku zvyšujú mäkkosť a ohybnosť bez zvinutia sa cumlíka. Vaše dieťa si vychutná pohodlnejšie a spokojnejšie kŕmenie.
Inovačný dvojitý ventil navrhnutý na potláčanie koliky a nepohodlia – privádza vzduch do fľaše a nie do bruška dieťaťa.
4.9
z 5
162
Recenzie
99%
Odporúča tento produkt
Bonifačka
19/12/2017
Česká republika
Skvělá lahvička
Vyzkoušela jsem sice pouze tři láhvičky, ale tahle je prostě top. Malá mi z jiných nechtěla moc pít a bojovaly jsme, tuhle si oblíbila. Navíc se skvěle drží a myje. Doporučuji!
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF690/17 Dětská lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF690/17 Dětská lahev Natural
Sierraa
19/12/2017
Česká republika
Perfektni lahvicka pro novorozence.
Vzhledem k tomu,ze se nam nepodarilo plne rozkojit a uz od pocatku jsme museli prikrmovat,hledali jsme vhodnou lahvicku a souvisejici produkty. Znacka Avent mi byla doporucena sestrou a musim rict,ze jsme nadmiru spokojeni. Nyni jsou malemu 2mesice a jine produkty nez znacky Avent nepouzivame,pro nas jasny top. Stale pouzivame savicku pro novorozence,maly hlta a diky teto savicce se minimalne zakucka. Ocenuji variabilitu produktu a snadnou vymenu.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF690/17 Dětská lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF690/17 Dětská lahev Natural
Theas
18/12/2017
Česká republika
Skvělá láhvička
Tato láhvička nás doslova zachránila po návratu z porodnice, kde dcera musela být dokrmována láhví s obyčejným dudlíkem a odmítala poté prso. S láhvičkou Avent natural jsme ale všechno zvládly, dcera se bez problému přisaje i na prso, protože dudlík u láhvičky ho hodně napodobuje...za nás super
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF691/17 Dětská lahev Natural
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SCF691/17 Dětská lahev Natural
0 % BPA, podľa nariadenia EÚ č. 10/2011