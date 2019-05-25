Tento produkt už nie je dostupný
SHE3700BL/00
8,6 mm budiče/uzavretá zadná časť
Do uší
Náušníky sa dodávajú v 3 veľkostiach – malé, stredné a veľké – pre prispôsobené a dokonalé nasadenie
Vysoko kvalitný lesklý a farebný povrch dodáva výrobku štíhly vzhľad a zároveň predstavuje doplnkovú ochrannú vrstvu.
Slúchadlá do uší Philips Vibes majú kompaktný dizajn, ktorý však ukrýva výkonné budiče. Skvele sedia v ušiach a zároveň vytvárajú jasný zvuk s dunivými basmi.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
orel56
25/05/2019
Slovenija
odličen
Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3700BL Slušalke
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3700BL Slušalke