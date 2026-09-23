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SHE3700LB/00
Mohutný beat, pulzujúce basy
Mimoriadne malé slúchadlá do uší Philips MyJam Vibes pre výrazné basy majú pohodlné oválne násadky zvukovej trubice a vákuové pokovovanie, ktoré vyzerá elegantne a zároveň plní dodatočnú ochrannú funkciu.
8,6 mm budiče/uzavretá zadná časť
Do uší
Vysoko kvalitný lesklý a farebný povrch dodáva výrobku štíhly vzhľad a zároveň predstavuje doplnkovú ochrannú vrstvu.
Náušníky sa dodávajú v 3 veľkostiach – malé, stredné a veľké – pre prispôsobené a dokonalé nasadenie
Mimoriadne malé slúchadlá perfektne dosadajú do uší, takže dokonale tesnia a zablokujú tak každý zvuk zvonka.
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