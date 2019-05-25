Tento produkt už nie je dostupný
SHE3700PK/00
Mohutný beat, pulzujúce basy
Mimoriadne malé slúchadlá do uší Philips Vibes pre veľké basy majú pohodlné oválne násadky zvukovej trubice a vákuové pokovovanie, ktoré vyzerá elegantne a zároveň plní dodatočnú ochrannú funkciu.
8,6 mm budiče/uzavretá zadná časť
Do uší
Vysoko kvalitný lesklý a farebný povrch dodáva výrobku štíhly vzhľad a zároveň predstavuje doplnkovú ochrannú vrstvu.
Náušníky sa dodávajú v 3 veľkostiach – malé, stredné a veľké – pre prispôsobené a dokonalé nasadenie
Mimoriadne malé slúchadlá perfektne dosadajú do uší, takže dokonale tesnia a zablokujú tak každý zvuk zvonka.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
orel56
25/05/2019
Slovenija
odličen
Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3700BL Slušalke
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3700BL Slušalke