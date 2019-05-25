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  • Mohutný beat, pulzujúce basy
  • Mohutný beat, pulzujúce basy
  • Mohutný beat, pulzujúce basy
  • Mohutný beat, pulzujúce basy
  • Mohutný beat, pulzujúce basy
  • Mohutný beat, pulzujúce basy
  • Mohutný beat, pulzujúce basy
  • Mohutný beat, pulzujúce basy
  • Mohutný beat, pulzujúce basy
  • Mohutný beat, pulzujúce basy

Tento produkt už nie je dostupný

Slúchadlá

SHE3700WT/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Dostupné v

Biela
Biela
Modré
Modré
Ružová
Ružová
Svetlomodrá
Svetlomodrá
Červená
Červená
Čierna
Čierna
Mohutný beat, pulzujúce basy
Mimoriadne malé slúchadlá do uší Philips Vibes pre veľké basy majú pohodlné oválne násadky zvukovej trubice a vákuové pokovovanie, ktoré vyzerá elegantne a zároveň plní dodatočnú ochrannú funkciu.
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Kompaktný dizajn s ochranným vákuovým pokovovaním

Mohutný beat, pulzujúce basy

  • 8,6 mm budiče/uzavretá zadná časť

  • Do uší

3 vymieňateľné gumené náušníky zabezpečujú dokonalé prispôsobenie sa uchu

3 vymieňateľné gumené náušníky zabezpečujú dokonalé prispôsobenie sa uchu

Náušníky sa dodávajú v 3 veľkostiach – malé, stredné a veľké – pre prispôsobené a dokonalé nasadenie

Lesklý farebný povrch má štíhly vzhľad a ochrannú funkciu

Lesklý farebný povrch má štíhly vzhľad a ochrannú funkciu

Vysoko kvalitný lesklý a farebný povrch dodáva výrobku štíhly vzhľad a zároveň predstavuje doplnkovú ochrannú vrstvu.

Mohutné basy a jasný zvuk vďaka výkonným budičom

Mohutné basy a jasný zvuk vďaka výkonným budičom

Slúchadlá do uší Philips Vibes majú kompaktný dizajn, ktorý však ukrýva výkonné budiče. Skvele sedia v ušiach a zároveň vytvárajú jasný zvuk s dunivými basmi.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

25/05/2019

Slovenija

Slovenija

odličen

Z slušalkami sem zelo zadovoljen, dober zvok ter oblika slušalk.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3700BL Slušalke

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre SHE3700BL Slušalke

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