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  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
  • Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti

Saeco PicoBaristoPlnoautomatický kávovar

SM5470/10

4.8
| (6) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti
Preskúmajte svet kávy prostredníctvom bežných receptov prípravy espressa a kapučína alebo prostredníctvom špeciálnych kávových nápojov, ako sú Americano alebo Espresso Macchiato
Zobraziť všetky výhody

Výnimočná káva jednoducho pripravená podľa vašej chuti

  • 10 druhov nápojov

  • Integrovaná karafa na mlieko

  • Čierna

  • AquaClean

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.

Symbol CSA: Kávovar Saeco dostane to najlepšie z vašich kávových zŕn

Symbol CSA: Kávovar Saeco dostane to najlepšie z vašich kávových zŕn

Technológia Saeco vám umožňuje získať z vašich obľúbených kávových zŕn tie najlepšie príchute, vďaka čomu dosiahnete intenzívnu a autentickú arómu a chuť (pražená, čokoládová, oriešková, ovocná, kvetová, korenistá)

Rýchla príprava vďaka vysokovýkonnému ohrievaču vody

Rýchla príprava vďaka vysokovýkonnému ohrievaču vody

Bezchybná káva si žiada dokonalú teplotu. Náš vysokovýkonný termoblok je vyrobený z ľahkého hliníka a nehrdzavejúcej ocele a dokáže sa rýchlo rozohriať na optimálne teploty.

Technické špecifikácie

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Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.8

z 5

6

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

09/01/2021

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Saeco PicoBaristo - skvely kavovar

- naprosta spokojenost - vyborna kava, snadne cisteni a udrzba kavovaru, prehledne menu a nastaveni pristroje - dostatecna moznost vyberu druhu kavy - paradni automaticke cisteni trysek po pouziti vcetne proplachnuti "okruhu" na mleko - vyhodou je i AquaClean system, neni nutne odvapnovani

Výhody

- vse co je napsano v recenzi..., vyborna kava, snadna obsluha...

Nevýhody

- zadnou nevyhodu jsem nenasel

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

18/10/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Dobrá káva

Po měsíci používání jsem velmi spokojen.Zatím pořád testuji,nastavuji,ale i tak je káva už teď výborná.Údržba je celkem snadná.Kávovar doporučuji.

Výhody

Kvalitní zpracování

Nevýhody

Nevím

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

12/10/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Vynikající káva

Velice jednoduchá obsluha, máte možnost si vybrat mnoho typů kávy / cappuccino, late,cafe au lait, ristretto, expresso, expresso machiato, americano. Napněňovač mléka krásně napění mléko. perfektní samočištění celého stroje i napěňovače mléka. Máte možnost si nastavit hrubost mletí i sílu kávy.

Výhody

vše na jedničku :-)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.

  2. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia