10 druhov nápojov
Integrovaná karafa na mlieko
Čierna
AquaClean
Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.
Technológia Saeco vám umožňuje získať z vašich obľúbených kávových zŕn tie najlepšie príchute, vďaka čomu dosiahnete intenzívnu a autentickú arómu a chuť (pražená, čokoládová, oriešková, ovocná, kvetová, korenistá)
Bezchybná káva si žiada dokonalú teplotu. Náš vysokovýkonný termoblok je vyrobený z ľahkého hliníka a nehrdzavejúcej ocele a dokáže sa rýchlo rozohriať na optimálne teploty.
4.8
z 5
6
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
zdenal
09/01/2021
Česká republika
Overený kupujúci
Saeco PicoBaristo - skvely kavovar
- naprosta spokojenost - vyborna kava, snadne cisteni a udrzba kavovaru, prehledne menu a nastaveni pristroje - dostatecna moznost vyberu druhu kavy - paradni automaticke cisteni trysek po pouziti vcetne proplachnuti "okruhu" na mleko - vyhodou je i AquaClean system, neni nutne odvapnovani
Výhody
- vse co je napsano v recenzi..., vyborna kava, snadna obsluha...
Nevýhody
- zadnou nevyhodu jsem nenasel
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Pasoni
18/10/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Dobrá káva
Po měsíci používání jsem velmi spokojen.Zatím pořád testuji,nastavuji,ale i tak je káva už teď výborná.Údržba je celkem snadná.Kávovar doporučuji.
Výhody
Kvalitní zpracování
Nevýhody
Nevím
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Brundibár
12/10/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Vynikající káva
Velice jednoduchá obsluha, máte možnost si vybrat mnoho typů kávy / cappuccino, late,cafe au lait, ristretto, expresso, expresso machiato, americano. Napněňovač mléka krásně napění mléko. perfektní samočištění celého stroje i napěňovače mléka. Máte možnost si nastavit hrubost mletí i sílu kávy.
Výhody
vše na jedničku :-)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre PicoBaristo SM5470/10 Automatický kávovar s nádobou na mléko
Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a intervalu oplachovania a čistenia.
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia