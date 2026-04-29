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Saeco PicoBaristo Plnoautomatický kávovar

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Saeco PicoBaristoPlnoautomatický kávovar

SM5470/10

Saeco PicoBaristo Plnoautomatický kávovar

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Návody a dokumentácia

Quick start guide Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine

  • PDF súbor, 3 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine SM5470/10 - English (US)

  • PDF súbor, 955.3 kB
  • 13 March 2026

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