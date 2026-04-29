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Saeco PicoBaristo Plnoautomatický kávovar
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SM5470/10
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Quick start guide Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine
EU Declaration of conformity Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine SM5470/10 - English (US)
Príslušenstvo na údržbuAquaClean Originál vodný filter Philips, Saeco
Odstraňovač vodného kameňa z kávovaru Philips, Saeco
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