16 druhov nápojov
6 používateľských profilov
Ustricovo metalízová
Farebný displej TFT
Preskúmajte svet kávy od bežných receptov, ako je príprava espressa a kapučína, až po špeciálne kávové nápoje, ako je talianske Espresso Macchiato.
Prispôsobte si svoj zážitok z kávy výberom požadovaného chuťového profilu (Delicato, Intenso, Forte) svojho nápoja. Kávovar automaticky prispôsobí nastavenia prípravy, ako je intenzita, objem kávy a čas predvlhčenia, aby vám naservíroval tú správnu chuť.
Náš inovatívny automatický systém čistenia HygieSteam odstráni 99,9 % mikroorganizmov na častiach karafy na mlieko*.
4.9
z 5
155
Recenzie
98%
Odporúča tento produkt
Kavickar
15/12/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Výborný kávovar
Kvalitný kávovar na domáce použitie, viac vám určite netreba. Káva je chutná, lahodná, lepšiu nespravia ani v žiadnej kaviarni. Široký výber nápojov, v profiloch možnosť nastavenia presne na mieru, kto chce akú intenzitu, objem, penu, teplotu. Vie pripraviť dve kávy súčasne. Perfetto.
Výhody
Robí výbornú kávu
Nevýhody
Nie je mu čo vytknúť
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GranAroma SM6582/30 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GranAroma SM6582/30 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Iko09
23/10/2022
Slovensko
Overený kupujúci
Široká ponuka nápojov a ich nastavenie.
Pekný dizajn, jednoduché ovládanie a široká ponuka nastavenia. Mínus dávam za hlučnejší chod.
Výhody
Ovládanie, ponuka nápojov
Nevýhody
Hlučnosť
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GranAroma SM6585/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GranAroma SM6585/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa
GenyaCZ79
16/01/2024
Česká republika
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Skvělý automatický kávovar
Skvělý automatický kávovar s napěňovačem mléka a mlýnkem na kávu. Co se mi moc líbí, že je zde několik profilů, takže si mohu nastavit kávu podle sebe a nikdo mi nezmění nastavení. Manželka si může nastavit své mléčné kávy a děti třeba kako.
Výhody
Profily, napěňovač mléka, jednoduché čištění
Nevýhody
Nepřišel jsem na to, aby se při každém zapnutí a vypnutí nedělal průplach cest. Tím pádem je větší spotřeba vody
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GranAroma SM6582/10 Plně automatický kávovar
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre GranAroma SM6582/10 Plně automatický kávovar
99,9999 % mikroorganizmov na základe laboratórnych testov.
Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.