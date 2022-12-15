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  • káva pripravená na mieru vašej chuti
  • káva pripravená na mieru vašej chuti
  • káva pripravená na mieru vašej chuti
  • káva pripravená na mieru vašej chuti
  • káva pripravená na mieru vašej chuti
  • káva pripravená na mieru vašej chuti
  • káva pripravená na mieru vašej chuti
  • káva pripravená na mieru vašej chuti
  • káva pripravená na mieru vašej chuti
  • káva pripravená na mieru vašej chuti
  • káva pripravená na mieru vašej chuti
  • káva pripravená na mieru vašej chuti
  • káva pripravená na mieru vašej chuti
  • káva pripravená na mieru vašej chuti
  • káva pripravená na mieru vašej chuti
  • káva pripravená na mieru vašej chuti
  • káva pripravená na mieru vašej chuti
  • káva pripravená na mieru vašej chuti

Saeco GranAromaPlnoautomatický kávovar na prípravu espressa

SM6582/30

4.9
| (155) Recenzie | 98% Odporúča tento produkt
káva pripravená na mieru vašej chuti
Intuitívne prispôsobte aromatické kávy, ako cappuccino a latte macchiato, pomocou vopred nastavených profilov chuti, vďaka funkcii CoffeeMaestro. Vychutnajte si hodvábnu mliečnu penu – aj keď pripravujete dva mliečne nápoje súčasne s LatteDuo.
Zobraziť všetky výhody

Jednoduché prispôsobenie kávy pomocou predvolieb chuti

káva pripravená na mieru vašej chuti

  • 16 druhov nápojov

  • 6 používateľských profilov

  • Ustricovo metalízová

  • Farebný displej TFT

Vychutnajte si 16 lahodných nápojov s vlastnou úpravou

Vychutnajte si 16 lahodných nápojov s vlastnou úpravou

Preskúmajte svet kávy od bežných receptov, ako je príprava espressa a kapučína, až po špeciálne kávové nápoje, ako je talianske Espresso Macchiato.

3 chuťové predvoľby prispôsobené vašim potrebám s CoffeeMaestro

3 chuťové predvoľby prispôsobené vašim potrebám s CoffeeMaestro

Prispôsobte si svoj zážitok z kávy výberom požadovaného chuťového profilu (Delicato, Intenso, Forte) svojho nápoja. Kávovar automaticky prispôsobí nastavenia prípravy, ako je intenzita, objem kávy a čas predvlhčenia, aby vám naservíroval tú správnu chuť.

Systém HygieSteam odstraňuje ≤99,9 % mikroorganizmov na častiach karafy*

Systém HygieSteam odstraňuje ≤99,9 % mikroorganizmov na častiach karafy*

Náš inovatívny automatický systém čistenia HygieSteam odstráni 99,9 % mikroorganizmov na častiach karafy na mlieko*.

Technické špecifikácie

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Nájdite náhradný diel alebo príslušenstvo

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Náhradné diely a príslušenstvo

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

155

Recenzie

98%

Odporúča tento produkt

3
2

15/12/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Výborný kávovar

Kvalitný kávovar na domáce použitie, viac vám určite netreba. Káva je chutná, lahodná, lepšiu nespravia ani v žiadnej kaviarni. Široký výber nápojov, v profiloch možnosť nastavenia presne na mieru, kto chce akú intenzitu, objem, penu, teplotu. Vie pripraviť dve kávy súčasne. Perfetto.

Výhody

Robí výbornú kávu

Nevýhody

Nie je mu čo vytknúť

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GranAroma SM6582/30 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GranAroma SM6582/30 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

23/10/2022

Slovensko

Slovensko

Overený kupujúci

Široká ponuka nápojov a ich nastavenie.

Pekný dizajn, jednoduché ovládanie a široká ponuka nastavenia. Mínus dávam za hlučnejší chod.

Výhody

Ovládanie, ponuka nápojov

Nevýhody

Hlučnosť

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GranAroma SM6585/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GranAroma SM6585/00 Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

16/01/2024

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Skvělý automatický kávovar

Skvělý automatický kávovar s napěňovačem mléka a mlýnkem na kávu. Co se mi moc líbí, že je zde několik profilů, takže si mohu nastavit kávu podle sebe a nikdo mi nezmění nastavení. Manželka si může nastavit své mléčné kávy a děti třeba kako.

Výhody

Profily, napěňovač mléka, jednoduché čištění

Nevýhody

Nepřišel jsem na to, aby se při každém zapnutí a vypnutí nedělal průplach cest. Tím pádem je větší spotřeba vody

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GranAroma SM6582/10 Plně automatický kávovar

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre GranAroma SM6582/10 Plně automatický kávovar

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. 99,9999 % mikroorganizmov na základe laboratórnych testov.

  2. Pri 8 výmenách filtra podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.