Tento produkt už nie je dostupný
15 druhov nápojov
Systém Latteduo
Elegantná čierna predná časť
Mlynček s 12 stupňami nastavenia
Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.
Technológia Saeco vám umožňuje získať z vašich obľúbených kávových zŕn tie najlepšie príchute, vďaka čomu dosiahnete intenzívnu a autentickú arómu a chuť (pražená, čokoládová, oriešková, ovocná, kvetová, korenistá)
Bezchybná káva si žiada dokonalú teplotu. Náš vysokovýkonný termoblok je vyrobený z ľahkého hliníka a nehrdzavejúcej ocele a dokáže sa rýchlo rozohriať na optimálne teploty.
Ocenenia
4.9
z 5
31
Recenzie
97%
Odporúča tento produkt
Pension220
04/11/2020
Česká republika
Kávovar do středně velké kanceláře či pensionu!
Již druhou sezónu tento stroj odráží nápor hostů při každodenní snídaňové bitce o to, kdo vypije více "zdarma" kávy, která je v ceně ubytování. Je překvapivé, jak málo je potřeba naší aktivity ohledně doplňování a vyprazdňování zásobníků - hosté si sami poradí, anebo se zeptají jiných hostů. V našich 2 pensionech s celkovou kapacitou 41 osob tento výrobek funguje jak je třeba, ale vyšší počet osob už nedoporučuji.
Výhody
Obslouží až 40 osob během času snídaní. Maximální editovatelnost jednotlivých prvků nápojů.
Nevýhody
Možná až moc možností volby nápojů (objemy jednotlivých tekutin, teplota, hustota a výška pěny, plná či jemná chuť, nejdřív mléko nebo káva, atd)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem
MíšaS
28/04/2018
Česká republika
Pro opravdové vyznavače Dobre kávy
Dostala jsem dárek,který nebyl úplně podle mých představ.Dnes musím změnit svůj postoj-přesně podle mých představ!Nastaveni profilu a káva “na míru”pro mě,manzela ale i přátele..hezky design a jednoduchost ovládání jako bonus k šálku výborné kávy.
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem
Iggy8
12/10/2017
Česká republika
Tenhle produkt mne baví
Při prvním pohledu vypadá esspresovač Saeco opravdu povedeně, pěkné zpracování a moderní design. Mě se moc líbí možnost vytvořit si vlastní profil, kde mám uložené své oblíbené nápoje. Vzhledem k tomu, že lze kompletně měnit atributy jednotlivých nápojů dokážu si udělat z každého nápoje originál, krásná věc pro alchymisty a milovníky improvizace nic méně mi přijde, že již v podstatě není nutné pojmenovávat nápoje standardními pojmy, protože si vlastně tvoříme své originály.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem
Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia
Energetická trieda: B, podľa švajčiarskej energetickej triedy a na základe meracej metódy podľa normy EN 60661.