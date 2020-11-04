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  • Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ
  • Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ
  • Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ
  • Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ
  • Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ
  • Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ
  • Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ
  • Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ
  • Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ
  • Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ
  • Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ
  • Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ
  • Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ
  • Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ
  • Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ
  • Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ
  • Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ
  • Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ
  • Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ
  • Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ
  • Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ
  • Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ

Saeco XelsisPlnoautomatický kávovar

SM7685/00

4.9
| (31) Recenzie | 97% Odporúča tento produkt

1 Ocenenie

Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ
Ponúka až 15 svetovo najznámejších receptov bežnej prípravy espressa a kapučína, ako aj špeciálnej kávy, napríklad Americano. Stačí vybrať nápoj jednoduchým potiahnutím prstom po dotykovej obrazovke a ak si prajete, môžete ho prispôsobiť prostredníctvom našej intuitívnej funkcie Coffee Equalizer™
Zobraziť všetky výhody

Najpokrokovejší espresso kávovar Saeco doposiaľ

  • 15 druhov nápojov

  • Systém Latteduo

  • Nehrdzavejúca oceľ

  • Mlynček s 12 stupňami nastavenia

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi

Naše mlynčeky sú vyrobené z najmodernejšej, kvalitne tvrdenej keramiky v precíznom prevedení. Kávové zrná sa melú jemne bez rizika prehriatia, a tak sa z nich vyťaží paleta vyberaných chutí a aróma, čím vzniká prvotriedna chuť aspoň ďalších 20 000 šálok kávy.

8 profilov: Jednoducho si uložte svoje osobné chuťové preferencie

8 profilov: Jednoducho si uložte svoje osobné chuťové preferencie

Praktický displej umožňuje používateľom uložiť si prispôsobené obľúbené recepty až do 8 používateľských profilov

Symbol CSA: Kávovar Saeco dostane to najlepšie z vašich kávových zŕn

Symbol CSA: Kávovar Saeco dostane to najlepšie z vašich kávových zŕn

Technológia Saeco vám umožňuje získať z vašich obľúbených kávových zŕn tie najlepšie príchute, vďaka čomu dosiahnete intenzívnu a autentickú arómu a chuť (pražená, čokoládová, oriešková, ovocná, kvetová, korenistá)

Technické špecifikácie

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Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

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Ocenenia

  • Award image VRS_AWARD-961326

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.9

z 5

31

Recenzie

97%

Odporúča tento produkt

2
1

04/11/2020

Česká republika

Česká republika

Kávovar do středně velké kanceláře či pensionu!

Již druhou sezónu tento stroj odráží nápor hostů při každodenní snídaňové bitce o to, kdo vypije více "zdarma" kávy, která je v ceně ubytování. Je překvapivé, jak málo je potřeba naší aktivity ohledně doplňování a vyprazdňování zásobníků - hosté si sami poradí, anebo se zeptají jiných hostů. V našich 2 pensionech s celkovou kapacitou 41 osob tento výrobek funguje jak je třeba, ale vyšší počet osob už nedoporučuji.

Výhody

Obslouží až 40 osob během času snídaní. Maximální editovatelnost jednotlivých prvků nápojů.

Nevýhody

Možná až moc možností volby nápojů (objemy jednotlivých tekutin, teplota, hustota a výška pěny, plná či jemná chuť, nejdřív mléko nebo káva, atd)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem

28/04/2018

Česká republika

Česká republika

Pro opravdové vyznavače Dobre kávy

Dostala jsem dárek,který nebyl úplně podle mých představ.Dnes musím změnit svůj postoj-přesně podle mých představ!Nastaveni profilu a káva “na míru”pro mě,manzela ale i přátele..hezky design a jednoduchost ovládání jako bonus k šálku výborné kávy.

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem

12/10/2017

Česká republika

Česká republika

Tenhle produkt mne baví

Při prvním pohledu vypadá esspresovač Saeco opravdu povedeně, pěkné zpracování a moderní design. Mě se moc líbí možnost vytvořit si vlastní profil, kde mám uložené své oblíbené nápoje. Vzhledem k tomu, že lze kompletně měnit atributy jednotlivých nápojů dokážu si udělat z každého nápoje originál, krásná věc pro alchymisty a milovníky improvizace nic méně mi přijde, že již v podstatě není nutné pojmenovávat nápoje standardními pojmy, protože si vlastně tvoříme své originály.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Xelsis SM7685/00 Automatický kávovar s dotykovým displejem

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia

  2. Energetická trieda: B, podľa švajčiarskej energetickej triedy a na základe meracej metódy podľa normy EN 60661.