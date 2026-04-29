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Saeco Xelsis Plnoautomatický kávovar

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Saeco XelsisPlnoautomatický kávovar

SM7685/00

Saeco Xelsis Plnoautomatický kávovar

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Návody a dokumentácia

Quick start guide Philips Xelsis Super-automatic espresso machine

  • PDF súbor, 4.1 MB
  • 13 March 2026

EU Declaration of conformity Philips Xelsis Super-automatic espresso machine SM7685/00 - English (US)

  • PDF súbor, 1.3 MB
  • 13 March 2026

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