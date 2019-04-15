Tento produkt už nie je dostupný
PSA3218/10
PSA3228/01
EP2225/10
EP4341/51
EP4343/51
EP4346/71
EP5547/90
EP1221/20
EP2336/40
EP3347/90
Rovnaký ako CA6700/00
1 cyklus odstraňovania vodného kameňa
Predĺžte životnosť prístroja,
Zdokonaľuje chuť kávy
Odstraňovač vodného kameňa Philips dokonale vyčistí všetky okruhy vody v espresso kávovare.
Vodný kameň je prirodzenou súčasťou vody, ktorú kávovar používa. Tento špeciálny odstraňovač vodného kameňa chráni zariadenie pred usádzaním vodného kameňa, ktoré znižuje výkon a ovplyvňuje chuť. Je veľmi účinný, bezpečný a jednoducho sa používa.
Exkluzívne zloženie odstraňovača vodného kameňa Philips pre espresso kávovary zaručí dôkladné odstránenie vodného kameňa bez poškodenia citlivých dielov vo vnútri prístroja.
5.0
z 5
7
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Maculle
15/04/2019
Česká republika
Tento produkt má vynikající vlastnosti
Tento produkt doporučuji. Skvěle vyčistí kávovar. Jsem spokojená jiný už nepoužívám
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6700/10 Odvápňovací přípravek pro espresovače
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6700/10 Odvápňovací přípravek pro espresovače
zdenda80
12/12/2018
Česká republika
První použití po necelých 2 letech a káva má po odvápnění plnější chuť.
První použití po necelých 2 letech a káva má po odvápnění plnější chuť.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6700/10 Odvápňovací přípravek pro espresovače
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6700/10 Odvápňovací přípravek pro espresovače
DzRomario
11/01/2024
Україна
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Дуже корисна річ
Дуже шороша і корисна річ яка подовжує безремонтний термін експлуатації кавомашинка
Výhody
корисний, ефективний
Nevýhody
немає
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини