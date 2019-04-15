VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Odstráňte vodný kameň a predĺžte životnosť prístroja
  • Odstráňte vodný kameň a predĺžte životnosť prístroja
  • Odstráňte vodný kameň a predĺžte životnosť prístroja
  • Odstráňte vodný kameň a predĺžte životnosť prístroja
  • Odstráňte vodný kameň a predĺžte životnosť prístroja
  • Odstráňte vodný kameň a predĺžte životnosť prístroja

Tento produkt už nie je dostupný

Odstraňovač vodného kameňa z espresso kávovaru

CA6700/10

5
| (7) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Odstráňte vodný kameň a predĺžte životnosť prístroja
Pravidelné odvápňovanie vášho kávovaru je veľmi dôležité na zachovanie najlepšieho výkonu kávovaru a prípravu tej najlepšej kávy. Na zaistenie maximálnej životnosti a bezpečnosti zariadení značky Philips a Saeco používajte len odvápňovač od spoločnosti Philips.
Zobraziť všetky výhody
Kompatibilné produkty
Philips Barista Brew

Philips Barista Brew
Poloautomatický kávovar

PSA3218/10

Philips Barista Brew

Philips Barista Brew
Poloautomatický kávovar

PSA3228/01

Séria 2200

Séria 2200
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP2225/10

Philips Series 4300 LatteGo

Philips Series 4300 LatteGo
Automatický kávovar

EP4341/51

Philips Series 4300 LatteGo

Philips Series 4300 LatteGo
Automatický kávovar

EP4343/51

Philips Series 4300 LatteGo

Philips Series 4300 LatteGo
Automatický kávovar

EP4346/71

Philips Series 5500 LatteGo

Philips Series 5500 LatteGo
Automatický kávovar

EP5547/90

Séria 1200

Séria 1200
Plnoautomatický kávovar na prípravu espressa

EP1221/20

Series 2300 LatteGo

Series 2300 LatteGo
Automatický kávovar

EP2336/40

Philips Series 3300 LatteGo

Philips Series 3300 LatteGo
Automatický kávovar

EP3347/90

Odstráňte vodný kameň a predĺžte životnosť prístroja

  • Rovnaký ako CA6700/00

  • 1 cyklus odstraňovania vodného kameňa

  • Predĺžte životnosť prístroja,

  • Zdokonaľuje chuť kávy

Dokonalým odstránením vodného kameňa k dlhšej životnosti kávovaru

Dokonalým odstránením vodného kameňa k dlhšej životnosti kávovaru

Odstraňovač vodného kameňa Philips dokonale vyčistí všetky okruhy vody v espresso kávovare.

Chráni systém pred usádzaním vodného kameňa

Chráni systém pred usádzaním vodného kameňa

Vodný kameň je prirodzenou súčasťou vody, ktorú kávovar používa. Tento špeciálny odstraňovač vodného kameňa chráni zariadenie pred usádzaním vodného kameňa, ktoré znižuje výkon a ovplyvňuje chuť. Je veľmi účinný, bezpečný a jednoducho sa používa.

Roztok na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips

Roztok na odstraňovanie vodného kameňa od spoločnosti Philips

Exkluzívne zloženie odstraňovača vodného kameňa Philips pre espresso kávovary zaručí dôkladné odstránenie vodného kameňa bez poškodenia citlivých dielov vo vnútri prístroja.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

7

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

15/04/2019

Česká republika

Česká republika

Tento produkt má vynikající vlastnosti

Tento produkt doporučuji. Skvěle vyčistí kávovar. Jsem spokojená jiný už nepoužívám

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6700/10 Odvápňovací přípravek pro espresovače

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6700/10 Odvápňovací přípravek pro espresovače

12/12/2018

Česká republika

Česká republika

První použití po necelých 2 letech a káva má po odvápnění plnější chuť.

První použití po necelých 2 letech a káva má po odvápnění plnější chuť.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6700/10 Odvápňovací přípravek pro espresovače

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6700/10 Odvápňovací přípravek pro espresovače

11/01/2024

Україна

Україна

Overený kupujúci

Дуже корисна річ

Дуже шороша і корисна річ яка подовжує безремонтний термін експлуатації кавомашинка

Výhody

корисний, ефективний

Nevýhody

немає

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre CA6700/10 Засіб для видалення накипу з кавомашини

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky